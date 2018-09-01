Прощание с Маккейном: Порошенко назвал американского сенатора героем Украины

Сегодня, 19:58

Сенатор Маккейн был рядом с Украиной и украинцами в критические моменты нашей истории


Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне принял участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором Соединенных Штатов Америки Джоном Маккейном.

"Сенатор, мы очень благодарны вам. И именно поэтому сейчас, донося мысли и сочувствие большой 45-миллионной нации, сегодня я здесь", – сказал Глава государства после церемонии.

Президент отметил, что сенатор Маккейн был рядом с Украиной и украинцами в критические моменты нашей истории.

"Мы все запомнили его на Майдане во время Революции Достоинства, когда при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый, обратился к сотням тысяч людей, которые стояли на Майдане для того, чтобы выразить абсолютно необходимые тогда слова поддержки. Что весь мир и Соединенные Штаты Америки вместе с украинским. И когда надо было консолидировать мир во время Мюнхенского форума по безопасности – он был лидером и помогал нам", – констатировал Глава государства.

Петр Порошенко также вспомнил одну из последних своих встреч с сенатором, когда они вместе с Джоном Маккейном решили посетить украинских морских пехотинцев, которые держали оборону в районе Широкино.

 "В самые тяжелые и в опасные времена вашей истории, господин Президент, я с вами", – вспомнил Порошенко слова Маккейна, который тот сказал на встрече.

"Еще раз спасибо. Вы – настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины. Спасибо вам", – сказал Президент Украины, выражая благодарность и уважение сенатору Джону Маккейну.

Мы сообщали, что Петр Порошенко прибыл в Вашингтон рейсовым самолетом, чтобы посетить церемонию прощания с сенатором Джоном Маккейном.

Напомним, в субботу, 1 сентября, в Вашингтоне состоялось прощание с сенатором Джоном Маккейном. Гроб с его телом доставили в Вашингтон из штата Аризона, где умер сенатор.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что на церемонии похорон американского сенатора будут присутствовать представители Украины. Посол отметил, что Маккейн являлся другом украинского народа, и этому надо отдать должное.
США, Порошенко, Вашингтон, похороны, маккейн

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

В Аризоне прошла церемония прощания с сенатором Маккейном

30 Августа, 02:42

На службе были члены семьи Маккейна, его друзья и чиновники из Аризоны

Политика

фото AFP

Чалый: На похоронах Маккейна будут представители Украины

29 Августа, 20:23

Посол отметил, что Маккейн являлся другом украинского народа, и этому надо отдать должное
Загрузка...

США

Джон Маккейн, фото AFP

Маккейн заранее выбрал тех, кто понесет его гроб - СМИ

29 Августа, 11:17

Помимо Кара-Мурзы, гроб с телом политика будут нести бывший вице-президент Джо Байден, бывший сенатор-демократ от штата Висконсин Расс Файнголд, экс-министр обороны Уильям Коэн

США

фото AFP

Семья Маккейна обнародовала детали предстоящей церемонии похорон

28 Августа, 00:19

Церемония прощания с сенатором начнется 29 августа в Аризоне и закончится на Капитолийском холме

США

Джон Маккейн, фото AFP

Место Маккейна в Сенате США может занять его жена - NYT

27 Августа, 10:49

Решение должен принять губернатор Аризоны Даг Дьюси, однако он отметил, что не намерен обсуждать кандидатуру преемника Маккейна, пока сенатора не предадут земле

Россия

Джон Маккейн. Фото: администрация президента Украины

"Патриот страны и сенатор зло": в России отреагировали на смерть Маккейна

27 Августа, 10:21

Российские власти сдержанно отреагировали на смерть американского сенатора, а кремлевские пропагандисты не скрывали своей радости
Загрузка...