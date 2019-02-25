Климкин на испанском языке обратился к Мадуро
МИД Украины требует от Николаса Мадуро прекратить насилие в Венесуэле
МИД Украины осуждает насилие на границах Венесуэлы с соседними странами со стороны лояльных к режиму Николаса Мадуро силовиков.
Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие на границах Венесуэлы, которое привело к гибели и ранениям людей. Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро прекратил эти недостойные действия и чтобы срочно была обеспечена передача гуманитарной помощи", – написал Климкин на испанском языке.
Как известно, 23 февраля произошли столкновения на границе Венесуэлы и Колумбии из-за попытки оппозиции игнорировать правительственный запрет и пропустить гуманитарную помощь в страну. По последним данным, количество погибших в результате столкновений возросло до четырех.
Напомним, столкновения произошли, когда оппозиция проводила акцию в поддержку поступления гуманитарной помощи в южноамериканскую страну через границу, на которой лидер режима Николас Мадуро развернул войска, чтобы заблокировать ввоз грузов.
Также президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил о разрыве всех отношений с Колумбией. Венесуэльским дипломатам, аккредитованным в Колумбии, даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну. Это объявление сделано на фоне осложнения отношений между двумя странами, поскольку в Колумбии находится один из центров по приему и складированию иностранной, преимущественно американской, гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас принимать отказывается.
Как известно, президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу с Бразилией. Кроме того, перекрыта воздушная и морская граница с нидерландскими Антильскими островами, где на острове Кюрасао также расположился центр по приему гуманитарной помощи для Венесуэлы.
Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:
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