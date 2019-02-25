Климкин на испанском языке обратился к Мадуро

МИД Украины требует от Николаса Мадуро прекратить насилие в Венесуэле

Фото: Getty Images

Климкин на испанском языке обратился к Мадуро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9c5/c32/5c69c5c32132e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9c5/c32/5c69c5c32132e.jpg 2019-02-25T00:42:00+02:00 Политика МИД Украины требует от Николаса Мадуро прекратить насилие в Венесуэле

МИД Украины осуждает насилие на границах Венесуэлы с соседними странами со стороны лояльных к режиму Николаса Мадуро силовиков.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие на границах Венесуэлы, которое привело к гибели и ранениям людей. Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро прекратил эти недостойные действия и чтобы срочно была обеспечена передача гуманитарной помощи", – написал Климкин на испанском языке.

Как известно, 23 февраля произошли столкновения на границе Венесуэлы и Колумбии из-за попытки оппозиции игнорировать правительственный запрет и пропустить гуманитарную помощь в страну. По последним данным, количество погибших в результате столкновений возросло до четырех.

Напомним, столкновения произошли, когда оппозиция проводила акцию в поддержку поступления гуманитарной помощи в южноамериканскую страну через границу, на которой лидер режима Николас Мадуро развернул войска, чтобы заблокировать ввоз грузов.

Также президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил о разрыве всех отношений с Колумбией. Венесуэльским дипломатам, аккредитованным в Колумбии, даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну. Это объявление сделано на фоне осложнения отношений между двумя странами, поскольку в Колумбии находится один из центров по приему и складированию иностранной, преимущественно американской, гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас принимать отказывается.

Как известно, президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу с Бразилией. Кроме того, перекрыта воздушная и морская граница с нидерландскими Антильскими островами, где на острове Кюрасао также расположился центр по приему гуманитарной помощи для Венесуэлы.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Климкин на испанском языке обратился к Мадуро". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.