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Кризис в Венесуэле: между военными и гражданскими снова произошли стычки

Сегодня, 19:50

Военные не допустили в страну гуманитарную помощь из Колумбии

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
Кризис в Венесуэле: между военными и гражданскими снова произошли стычки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/59e/4da/5c559e4da483e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/59e/4da/5c559e4da483e.jpg Другие страны Военные не допустили в страну гуманитарную помощь из Колумбии

На границе Венесуэлы с Колумбией произошли стычки между военными, которые заблокировали доставку гуманитарной помощи для венесуэльцев, и местными жителями, поддерживающими лидера оппозиции Хуана Гуайдо, произошли стычки.

Инцидент произошел в приграничном городе Уренья, когда местные жители заблокировали мост, соединяющий страны, чтобы сделать возможной доставку гуманитарной помощи из Колумбии, сообщает Deutsche Welle.

В свою очередь, военные применили против гражданского населения слезоточивый газ и резиновые пули и разблокировали мост.

Как известно, президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу с Бразилией. Не исключено, что такая же мера будет применена и на границе с Колумбией. Кроме того, перекрыта воздушная и морская граница с нидерландскими Антильскими островами, где на острове Кюрасао также расположился центр по приему гуманитарной помощи для Венесуэлы.

Ранее в феврале на конференции по Венесуэле, которая состоялась в США, странам-донорам удалось собрать $100 млн на закупку гуманитарной помощи.

Напомним, в городе Боа-Виста на границе Бразилии и Венесуэлы скопилось около 200 тонн гуманитарной помощи. Это в основном продукты и медикаменты. 

Как сообщалось, бойцами национальной гвардии Венесуэлы в пятницу, 22 февраля, применен слезоточивый газ против представителей коренной индейской народности пемон. Люди пытались разблокировать границу, но были атакованы силовиками Мадуро.

Ранее сообщалось, что в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, также пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. Два человека погибли, еще 14 получили ранения. После этого инцидента возмущенные индейцы взяли в заложники генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал военными в момент столкновения

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Тег Венесуэла, Мадуро, Гуайдо

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