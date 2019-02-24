В Венесуэле возросло число жертв кровавых столкновений на границе

Еще около 100 человек получили травмы

Фото: AFP

В Венесуэле возросло число жертв кровавых столкновений на границе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/30f/594/5c730f594fc3e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/30f/594/5c730f594fc3e.jpg 2019-02-24T23:42:15+02:00 Другие страны Еще около 100 человек получили травмы

Количество погибших в результате столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии возросло до четырех.

Как сообщает The Guardian, еще около 100 человек получили травмы.

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Ранее сообщалось, что по меньшей мере двое людей погибли, еще около двух десятков получили ранения во время акции протеста на юго-востоке Венесуэлы, участники которой выступают за доступ иностранной гуманитарной помощи жителям страны.

Напомним, столкновения произошли, когда оппозиция проводила акцию в поддержку поступления гуманитарной помощи в южноамериканскую страну через границу, на которой лидер режима Николас Мадуро развернул войска, чтобы заблокировать ввоз грузов.

Также президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил о разрыве всех отношений с Колумбией. Венесуэльским дипломатам, аккредитованным в Колумбии, даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну. Это объявление сделано на фоне осложнения отношений между двумя странами, поскольку в Колумбии находится один из центров по приему и складированию иностранной, преимущественно американской, гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас принимать отказывается.

Как известно, президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу с Бразилией. Кроме того, перекрыта воздушная и морская граница с нидерландскими Антильскими островами, где на острове Кюрасао также расположился центр по приему гуманитарной помощи для Венесуэлы.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:

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