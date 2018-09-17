Климкин: "Нормандская тройка" все продумала – России не удастся сорвать работу миротворцев

Сегодня, 14:34

Москва регулярно пыталась продвинуть на переговорах свой формат миссии ООН, отметил министр

Миротворцы. Фото: архив
Миротворцы. Фото: архив

Украина, Германии и Франции в рамках "нормандского формата" удалось проработать работу миротворцев ООН на Донбассе, которую не сможет сорвать Россия.

Об этом заявил в комментарии "Новому времени" министр иностранных дел Павел Климкин.

Также он отметил, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" планируется обсуждение введения "голубых касок" на восток Украины.

Климкин напомнил, что Россия пыталась продвинуть на переговорах свой формат миссии ООН, однако Москву удалось склонить к рассмотрению других вариантов. В итоге, по словам министра, украинская сторона вместе с Францией и Германией расписала этапы работы миссии голубых касок таким образом, чтобы РФ не удалось сорвать ни один из них.

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Кроме того, формат работы миротворцев на Донбассе Киев скоординировал и с представителем США по Украине Куртом Волкером.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выхода и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь, украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.
Россия, миротворцы, Климкин, нормандский формат

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