Климкин о продлении срока Балуху: Россия продолжает пытать украинских политзаключенных

Россия незаконно продолжила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО

Фото: mfa.gov.ua.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил решение суда оккупированного Крыма продлить срок заключения украинскому политическому заключенному Владимиру Балуху.

Об этом глава МИД написал в микроблоге Twitter.

"Россия незаконно продлила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО. Не новость, что России наплевать на международное право и чье-либо другое законодательство, очевидно им так же наплевать и на свое. Кремль продолжает пытать политзаключенных, но нас не сломать!", - подчеркнул Климкин.

Напомним, что политзаключенного украинца доставили в СИЗО №1 города Твери, где его по невыясненным причинам поместили в карцер, поэтому тюремщики не стали принимать передачу, которую для него собрал активист Артем Важенков.

До этого, как мы уже писали, Балуха доставили в СИЗО города Армавир в Краснодарском крае РФ. При этом перед отправкой у его супруги также отказались принять сумку с теплыми вещами и продуктами.

Также сообщалось, что 3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор Балуху, которого ранее Раздольненский райсуд оккупированного Россией полуострова приговорил к пяти годам колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

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