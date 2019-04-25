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"Суд" увеличил срок узнику Кремля Балуху, поступив жестче, чем хотел прокурор

Сегодня, 14:58

Крымская "прокуратура" просила отменить предыдущее постановление

Фото: соцсети
Фото: соцсети.

Подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма принял решение, которое продлевает время нахождение в колонии политзаключенного Владимириа Балуха. Такое решение "судья" Любовь Дяченко приняла 24 апреля, сообщает Крымская правозащитная группа.

Отмечается, что местная "прокуратура" просила отменить предыдущее постановление того же "Верховного суда", которым Балуху учли время его домашнего ареста как часть присужденного срока в колонии.

Российские правоохранители просили пересчитать срок заключения и для этого передать дело на новое апелляционное рассмотрение.

Однако, по словам адвоката, "судья" огласила "совершенно неожиданное и противоречащее российскому законодательству решение".

"Она приняла решение об ухудшении положения активиста, а именно, постановила не засчитывать время, проведенное им в СИЗО, как день за полтора", – говорят правозащитники.

По их словам, российское законодательство четко говорит, что время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

"Судья решила считать этот срок как день за день, а значит, тем самым продлевая время нахождения в колонии. Более того, судья приняла это решение, даже не отправляя дело в апелляцию, как того просил прокурор", – отмечают активисты.

Сам Балух принимал участие в заседании "суда" по видеосвязи.

По словам защитника, он выглядел очень изможденным и был крайне возмущен решением.

Мотивация "суда" будет понятна, когда адвокат получит на руки решение.

Правозащитники называют его грубой ошибкой. Если ее не исправят, защита будет обжаловать решение.

Напомним, что политзаключенного украинца доставили в СИЗО №1 города Твери, где его по невыясненным причинам поместили в карцер, поэтому тюремщики не стали принимать передачу, которую для него собрал активист Артем Важенков.

До этого, как мы уже писали, Балуха доставили в СИЗО города Армавир в Краснодарском крае РФ. При этом перед отправкой у его супруги также отказались принять сумку с теплыми вещами и продуктами.

Также сообщалось, что 3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор Балуху, которого ранее Раздольненский райсуд оккупированного Россией полуострова приговорил к пяти годам колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

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Тег срок, СИЗО, Балух

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Источник:

Украинская правда

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