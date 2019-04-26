Климкин объяснил, зачем Путину понадобился "паспортный" указ по Донбассу

Кремль хочет поднять ставки и создать новые условия для того, чтобы разговаривать с новым президентом Украины

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В РФ поняли, что в Украине пророссийской реальности после выборов не будет, поэтому сознательно поднимают ставки для нового президента. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал на совместном с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом брифинге в Киеве.

Как заявил Климкин, решение России упростить процедуру выдачи российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса является "сознательным первым шагом".

"Для чего он сделан именно сейчас? Кремль понял, что пророссийской реальности здесь не будет", - подчеркнул Климкин.

"Второе: конечно, Кремль хочет поднять ставки и создать новые условия для того, чтобы разговаривать с новым президентом. Я считаю, что Кремль, как говорится, себе в ногу выстрелил, и наоборот это решение создаст проблемы для России", - сказал Климкин.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главный тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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