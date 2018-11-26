Украина не будет отзывать своих дипломатов из России: Климкин объяснил почему

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет отзывать своих дипломатов из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет отзывать своих дипломатов из России.

"Мы не можем одновременно торговать и воевать со страной-агрессором... Мы должны перейти к биометрическому визовому режиму с Россией. ... По определению нам не нужны дипломатические отношения с Россией и у нас по факту нет таких отношений, но нам нужно найти форму, найти, кто будет заботиться о 2,5 млн украинцев в России и наших политзаключенных. Для нас даже эмоционально хотелось бы иметь наших дипломатов тут, где им не угрожает постоянно опасность, но пока мы не найдем эту форму, мы на это не пойдем, потому что они осуществляют помощь украинцам и консульскую деятельность", – сказал Климкин.

Также он сообщил, что указ президента Петра Порошенко о введении военного положения "не должен мешать сотрудничеству Украины ни с МВФ, ни с другими международными финансовыми организациями".

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Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Позже Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента Петра Порошенко.

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