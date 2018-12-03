Когда депутаты возьмутся за Договор о дружбе с Россией: в Раде прояснили ситуацию

Глава государства внес в парламент законопроект как неотложный и нардепам в ближайшее время нужно его рассмотреть

Внесенный сегодня президентом Украины законопроект о прекращении действия Договора о дружбе с Россией Верховная Рада может рассмотреть уже в четверг, 6 декабря. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий на брифинге.

"Если в среду рассмотрит профильный комитет, то в четверг также сможем рассмотреть этот законопроект, и во многом это будет зависеть от решения комитета. Если в среду будет комитет, то в четверг, я думаю, ВР согласится, чтобы мы включили в повестку дня для принятия решения и безотлагательно перешли к рассмотрению этого вопроса", – сказал он.

В свою очередь председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко подтвердила, что на этой неделе Комитет планирует рассмотреть поданный президентом законопроект. В то же время в Комитете ожидают копию ноты МИДа Украины к России о непродлении Договора.

Анна Гопко. Фото: Facebook

"Комитет до сих пор не может увидеть эту ноту, так же, как и не может увидеть на заседаниях министра иностранных дел (Павла Климкина – ред.) для того, чтобы увидеть, какие же это соглашения, о которых он говорит, – аж 40 они планируют прекратить на пятом году российской агрессии. Если министру не хватает рук, пусть, пожалуйста, наконец назначит себе первого заместителя и еще хотя бы двух заместителей, и тогда МИД Украины будет работать более профессионально", – сказала Гопко.

Напомним, 21 сентября Киев официально сообщил России о непродлении Договора о дружбе. Министерство иностранных дел направило в Москву соответствующую ноту, в которой МИД детально аргументировал нарушения России по всем положениям документа.

В свою очередь в МИД РФ лицемерно отреагировали на прекращение Договора о дружбе. В ведомстве считают, что нанесен "колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. Большой договор), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет.