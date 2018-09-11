Когда начнут менять состав ЦИК: Парубий озвучил сроки и планы Рады на осень

Спикер парламента говорит о некой идее, которая позволить решить проблему с составом Центризбиркома

Верховная Рада может взяться за обновление состава Центральной избирательной комиссии на следующей пленарной неделе – 20 сентября. Также спикер парламента Андрей Парубий назвал другие важные вопросы девятой сессии ВР. Об этом он говорил в ходе форума Реанимационного пакета реформ "Полная мобилизация: общий план действий" в Киеве.

По его словам, депутатам важно взяться за избирательные законы, так как Украина готовится к парламентским и президентским выборам.

"Очень масштабным направлением на эту осень будут избирательные законы... В первую очередь это Избирательный кодекс, это неимоверно большой документ, который, я предусматриваю, будет иметь огромную дискуссию в зале. Относительно состава избирательной комиссии. Это вопрос, который, по моему убеждению, должен быть поставлен в повестку дня без оттягиваний. Я думаю, чтобы в следующий четверг Верховная Рада приступила к рассмотрению состава Центральной избирательной комиссии", – заявил Парубий.

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Важным вопросом, по его мнению, является также повышение ответственности за нарушение избирательного законодательства и подчеркнул, что придумал способ решение проблемы ЦИК.

"У меня возникла идея относительно полного обновления Центральной избирательной комиссии, и этим можно снять дискуссию относительно численности", – отметил спикер.

Кроме того, одной из главных задач парламента на текущую сессию является принятие ряда имплементационных законопроектов к закону "О национальной безопасности", а именно – законопроект "О Службе безопасности", "О разведывательных органах" и о создании отдельного комитета парламента для усиления парламентских контрольных функций.

Также необходимо приступить к рассмотрению закона "О языке" и принять ряд законов по Ассоциации с Европейским Союзом.

Депутатская неприкосновенность, закон о выборах, обновление состава ЦИК, закон о евробляхах – все эти вопросы перешли с прошлой, восьмой сессии, в новую – девятую, которая стартовала на этой неделе. Депутаты переносят принятие законов с одной сессии на другую. Сайт "Сегодня" разбирался, что "тормозит" нардепов.