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Когда состоится встреча "нормандской четверки": посол Франции сообщил важные детали

12 сентября, 09:41

Участники переговоров заинтересованы в как можно скорейшей встрече, что подтвердил и Этьен де Понсен

Этьен де Понсен

Этьен де Понсен / Фото: Facebook

На днях канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла о подготовке встречи "Нормандской четверки", а теперь посол Франции в Украине Этьен де Понсен подтвердил, что ведутся переговоры о встрече уже в этом месяце. Об этом он сказал после возложения цветов к стене памяти погибшим защитникам Украины Михайловского собора.

Он не исключил, что лидеры Франции, Германии, Украины и России могут встретиться до конца месяца.

"Я могу подтвердить, что в настоящее время происходят очень тесные контакты на уровне президента нашей республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно с президентами Зеленским и Путиным в надежде провести указанную встречу еще до конца текущего месяца", – сказал Понсен журналистам.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины 7 сентября, после возвращения украинских узников Кремля на родину, озвучил ожидания относительно будущих переговоров. Президент Владимир Зеленский надеется, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ближайшее время. Позже глава МИД Вадим Пристайко подтвердил, что глава государства готов к встрече уже в сентябре.

Отметим, что в тот же день Зеленский и Путин провели телефонный разговор, во время которого выразили удовлетворение результатом выполнения договоренностей в рамках первого этап обмена заложниками, а также договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате". А 8 сентября уже президент Франции Эммануэль Макрон и Путин обсудили подготовку к встрече в "нормандском формате".

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В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не определена дата "нормандских" переговоров на уровне президентов.

"Есть взаимное понимание, что этот формат нужно проводить вскоре, но для этого нужна соответствующая подготовка", – отметил он.

В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры по Украине необходимо провести в ближайшее время в Париже.

Франция перебирает на себя лидерство в "нормандском формате", который со сменой власти в Украине может получить второе дыхание, даже несмотря на то, что к переговорам хочет присоединиться сам Дональд Трамп. Сайт "Сегодня" разобрался, с чем лидеры спустя три года выходят на очередную встречу в "нормандском формате" и какие карты окажутся на столе.

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Источник: Интерфакс-Украина

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