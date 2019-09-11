Меркель: Идет подготовка встречи "нормандской четверки"

На Западе видят прогресс в урегулировании кризиса между Украиной и Россией и говорят о необходимости новых переговоров

/ Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сейчас ведется работа относительно встречи лидеров Франции, Украины, России и ФРГ в "нормандском формате" в ближайшее время. Об этом она сказала во время дебатов в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.

По ее совам, благодаря президенту Владимиру Зеленскому между Украиной и Россией наметился прогресс в урегулировании кризиса.

"Мы несем ответственность за снятие напряженности в отношениях России и Украины. В последние недели достигнут первый небольшой прогресс с тех пор, как президент Зеленский заступил на свой пост", – сказала Меркель.

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Она уверена, что продвинуться еще дальше в урегулировании конфликта поможет реализация Минских договоренностей.

"И мы работаем над саммитом в четырехстороннем формате (встреча "нормандской четверки" – ред.) через пару недель, чтобы добиться значительного прогресса", – добавила канцлер Германии.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины 7 сентября, после возвращения украинских узников Кремля на родину, озвучил ожидания относительно будущих переговоров. Зеленский надеется, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ближайшее время. Позже глава МИД Вадим Пристайко подтвердил, что глава государства готов ко встрече уже в сентябре.

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Отметим, что в тот же день Зеленский и Путин провели телефонный разговор, во время которого выразили удовлетворение результатом выполнения договоренностей в рамках первого этап обмена заложниками, а также договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате". А 8 сентября уже президент Франции Эммануэль Макрон и Путин обсудили подготовку к встрече в "нормандском формате".

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не определена дата "нормандских" переговоров на уровне президентов.

"Есть взаимное понимание, что этот формат нужно проводить вскоре, но для этого нужна соответствующая подготовка", – отметил он.

В то же время Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры по Украине необходимо провести в ближайшее время в Париже.

Франция перебирает на себя лидерство в "нормандском формате", который со сменой власти в Украине может получить второе дыхание, даже несмотря на то, что к переговорам хочет присоединиться сам Дональд Трамп. Сайт "Сегодня" разобрался, с чем лидеры спустя три года выходят на очередную встречу в "нормандском формате" и какие карты окажутся на столе.

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