Комитет Рады поддержал петицию о разрешении медицинского каннабиса

На заседании решили создать рабочую группу, в которую привлекут представителей других профильных комитетов

Медицинский каннабис. Фото: ja.org.ua.

Комитет Рады поддержал петицию о разрешении медицинского каннабиса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/282/106/5c9282106e574.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/282/106/5c9282106e574.jpg 2019-03-20T20:17:02+02:00 Политика На заседании решили создать рабочую группу, в которую привлекут представителей других профильных комитетов

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании медицинского каннабиса, набравшую на сайте парламента более 25 тысяч голосов. Петицию поддержали все присутствующие члены комитета. Об этом сообщает Громадское с заседания комитета.

На заседании решили создать рабочую группу, в которую привлекут представителей других профильных комитетов. Она будет заниматься доработкой проекта закона насчет урегулирования медицинского применения каннабиса.

Кроме того, на заседании комитета решили обратиться в Кабмин с просьбой изъять каннабис из перечня "наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".

На заседание комитета также пришли члены общественных организаций. В частности, председатель объединения "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко отметила, что каннабис может облегчить боль онкобольных пациентов.

"В нашем сообществе за последние 2 года умерли более 55 женщин. Из них как минимум восемь женщин употребляли нелегально препараты из медицинского каннабиса. Их толкнули в руки незаконного бизнеса", — отметила Нина.

Народный депутат Георгий Логвинский указал, что комитет "готов защищать непопулярные вещи":

"Главная цель, почему мы, члены комитета, готовы поддержать эту петицию, защищать непопулярные вещи, это потому, что это нарушение права человека нормально жить, это права ребенка".

Ранее Розенко назвал условия для возможной легализации каннабиса в Украине. Растения конопли могут использоваться не только как наркотик, но и в медицинских целях.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине. По ее словам, он помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие.

Отметим, что в Украине идет война с гашишем и марихуаной – наркотиками из конопли. Молодые специалисты из Департамента противодействия наркопреступности очень стараются, ведь этот наркотик по украинским государственным документам страшнее кокаина. Однако есть и мнения, что каннабис может помочь в медицине. Сайт "Сегодня" разбирался, чего больше от конопли – вреда или пользы.

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