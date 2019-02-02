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Супрун поддержала легализацию марихуаны, а Германия отправит корабли в Черное море: ТОП-5 новостей недели

Вчера, 14:00

А по информации главы Госохраны, только в прошлом году на главу государства покушались 11 раз

Фото: открытые источники
Фото: открытые источники.
Супрун поддержала легализацию марихуаны, а Германия отправит корабли в Черное море: ТОП-5 новостей недели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/484/0f0/5c54840f0835f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/484/0f0/5c54840f0835f.jpg Политика А по информации главы Госохраны, только в прошлом году на главу государства покушались 11 раз

Читайте все главные новости уходящей недели в жизни страны в специальном материале сайта "Сегодня".

В 2018 году было предотвращено 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко

31 января в Госохране рассказали, сколько было сорвано покушений на Порошенко в 2018 году. С начала российской агрессии глава государства не раз сталкивался с угрозой его жизни, но спецслужбы вовремя сработали. Только в 2018 году было предотвращено 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко, на которого покушаются с 2014 года.

"В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства", – рассказал руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей. По его словам, к любому публичному мероприятие, которое проходит в Киеве, особенно с участием множества людей, Управление государственной охраны всегда готовится к таким мерам.

"Подготовка – это только работа Управления государственной охраны. Мы тесно сотрудничаем со Службой безопасности, с подразделением, которое занимается терроризмом (противодействием терроризму), с подразделениями полиции, с разведкой. И накануне любых праздников и массовых мероприятий вся информация попадает в одни руки УГО, хотя взаимообмен информацией происходит постоянно. Перед тем, как непосредственно начать мероприятие, мы уже имеем информацию о том, что нас там ожидает и какие меры должны быть", – рассказал начальник Госохраны.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила в поддержку легализации медицинского каннабиса в Украине для лечения ряда болезней. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Вчера на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях. Оправдано ли такое использование? Ученые, врачи и пациенты по всему миру говорят, что да", – написала она.

По словам Супрун, медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний.

"Поэтому использовать его в медицине, конечно, с определенными оговорками, нормальная мировая практика", – считает и.о. главы Минздрава.

Она отметила, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен, например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

"Что касается Украины, то у нас полностью запрещено использование медицинского каннабиса в лечебных и научных целях. Хотя применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам граждан, страдающих от хронической боли и других расстройств", – написала Супрун.

И.о. министра отметила, что медицинский каннабис применяют в таких случаях: болезнь Альцгеймера, рак, хроническая боль, синдром раздраженного кишечника, в том числе болезнь Крона и язвенный колит, множественный склероз, эпилепсия у взрослых и детей, тошнота и рвота вследствие химиотерапии.

Супрун считает, что доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса – это реализация их права на медицинскую помощь.

"Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине", – заявила Супрун.

Во многих других странах мира люди могут носить марихуану для медицинского использования и выращивать растения дома. В частности, марихуана частично легальна в 30 странах мира, еще в 14 странах марихуану используют в медицине.

Что такое мирный план Сайдика по Донбассу

Самая обсуждаемая новость на этой неделе вокруг ситуации на Донбассе – так называемый "план Сайдика". Это документ, предложенный специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе (TCG) послом Мартином Сайдиком, в котором изложен план введения миротворческого контингента ООН на территории, неподконтрольной Украине.

Документ носил неформальный характер для обмена мнениями по миротворческому вопросу, и в прессе узнали о нем, можно сказать, случайно: журналистам рассказали в ОБСЕ о "неофициальном документе", который обсуждался 6-7 декабря 2018 года в Милане на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Содержание документа для обсуждения и обмен мнениями по нему не оглашались", – уточнили в офисе Сайдика 24 апреля. Но как говорится, нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Что собой представляет этот тайный план и что он предполагает, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("План Сайдика по Донбассу: Европа думает, Россия против, у Украины остаются вопросы")

Вкладчикам украинских банков-банкротов выплатили почти миллиард гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2018 году выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков или тех, которые находятся в процессе ликвидации, 979,6 млн грн, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 30 января.

В сообщении сказано, что до 1 января 2019 года его вкладчикам вернули 444,2 млн грн, а по состоянию на 29 января этого года – 713,6 млн грн, почти 77% от суммы, начисленной к выплате.

Вкладчикам остальных банков, ликвидация которых продолжается, фонд в 2018 году выплатил 535,4 млн грн.

Напомним, что Фонд гарантирования вкладов физлиц в 2018 году завершил процедуру ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в его управление. Речь идет о "Госзембанке", "Эрдэ Банке", банке "Таврика" и "Классикбанке".

Германия заявила о готовности отправить корабли в Черное море

Представители немецкого оборонного ведомства заверили Украину в поддержке против российской агрессии: Германия заявила о готовности отправить корабли в Черное море.

Делегация Министерства обороны Украины в ходе визита в Германию провела встречи с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД ФРГ Михаэлем Зильбертом и с парламентским государственным секретарем Бундесвера Томасом Зильберхорном, сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Замглавы Минобороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко проинформировал немецкую сторону о ситуации вокруг Украины. Он предоставил подробные ответы на вопросы немцев, в частности, о ситуации на Донбассе и в азово-черноморском регионе, которая характеризуется наращиванием наступательных группировок вблизи государственной границы Украины и милитаризацией Крымского полуострова, в том числе с размещением ракетных комплексов, что является и угрозой для других восточноевропейских стран.

В свою очередь, немецкая сторона заверила в готовности и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживании российской вооруженной агрессии, в том числе, путем обеспечения военного присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море, добиваться освобождения украинских моряков и всесторонней поддержки реформ в секторе безопасности и обороны Украины.

Отметим, что в связи с нападением России в Керченском проливе на украинские корабли в конце ноября прошлого года, Киев неоднократно обращался к Западу с просьбой ввести корабли НАТО в этот регион. В то же время генсек Альянса Йенс Столтенберг заявлял в начале декабря, что НАТО в полтора раза усилило присутствие в Черном море. Он рассказал, сколько времени в 2018 году корабли Североатлантического альянса провели в Черном море.

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Тег Донбасс, Порошенко, Черное море, выплаты, супрун, легализация, каннабис, гелетей, Сайдик

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Сегодня

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