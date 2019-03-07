Розенко назвал условия для возможной легализации каннабиса в Украине
Растения конопли могут использоваться не только как наркотик, но и в медицинских целях
Вопрос легализации каннабиса в Украине нужно вынести на всеобщее обсуждение с участием с привлечением правоохранительных органов, и только потом принимать решение. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
Он считает, что, прежде всего, дискутировать должны специалисты, а также нужно изучить влияние на здоровье людей.
"Я не исключаю, что необходимо провести общую дискуссию, в том числе с привлечением правоохранительных структур, чтобы они сказали свою точку зрения, а затем уже принимать окончательное решение. Но подчеркну, что должна быть проведена основательная дискуссия на всех уровнях. Также надо изучать мировые практики по этому вопросу – какие есть преимущества, недостатки", – сказал Розенко.
Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине. По ее словам, он помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие.
Отметим, что в Украине идет война с гашишем и марихуаной – наркотиками из конопли. Молодые специалисты из Департамента противодействия наркопреступности очень стараются, ведь этот наркотик по украинским государственным документам страшнее кокаина. Однако есть и мнения, что каннабис может помочь в медицине. Сайт "Сегодня" разбирался, чего больше от конопли – вреда или пользы.
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