Коронавирус у депутата: Шахов рассказал о своем состоянии

Народный избранник признался, что два дня не ел из-за отсутствия аппетита

Народный депутат Сергей Шахов, у которого ранее диагностировали коронавирус и пневмонию, рассказал о том, как он себя чувствует на 10-й день болезни.

Об этом он написал в своем Telegram-канале "Коронований Шахов".

"10-й день болезни. Появилось время для размышлений! Практически постельный режим! Кашель сухой и тяжелый! Температуру сбили до 37! Насморк! Боль в горле (пью много жидкости)!" – сообщил народный избранник.

При этом Шахов добавил, что он сумел хорошо выспаться в больнице, впервые за долгое время.

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"Аппетита нет (двое суток не ем), но это может быть из-за больничных условий. Испражнение вчера было нормальное. Время от времени болит голова!" – резюмировал депутат.

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Ранее стало известно, что в Киевской области подтвердили коронавирус у нардепа Сергея Шахова и его супруги. Депутату стало плохо после того, как он вернулся из-за границы.

Шахов остался остаться в инфекционном отделении Александровской больницы Киева. У нардепа диагностировали воспаление легких.

Кроме того, коронавирус COVID-19 заподозрили у еще одного народного депутата Украины – Сергея Вельможного (группа "Довира"). Однако первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.В настоящее время Вельможный остается в инфекционном отделении Александровской больницы, где ожидает результаты повторного анализа на коронавирус.

Также мы сообщали, что коронавирус был выявлен у народного депутата от партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" Александра Лукашева.

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