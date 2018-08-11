Кремлевская элита боится Путина – политик РФ

Реакция Медведева говорит о том, что в правительстве сумасшедшая паника

Новые санкции США нагоняют панику на кремлевскую верхушку и вселяют в нее страх перед Путиным. Такое мнение "Апострофу" высказал российский оппозиционер Константин Боровой.

Боровой сказал, что реакция окружения Путина означает боязнь и страх, им придется выбирать линию своего поведения.

"Все окружение Путина – это люди, которые находятся в палате с их буйным вожаком. И их реакция означает боязнь и страх. Это очень хорошая и правильная реакция – и им придется выбирать: либо играть с Путиным в то, что он Наполеон в этой палате, либо сделать то, что делают в палате с больным, который становится опасным для окружающих. Пока они все играют в игру, предложенную Путиным, и это называется простой фразой – "бомбить Воронеж", – пояснил политик.

В то же время он отметил, что представители российской власти находятся в катастрофической ситуации, так как боятся уже не столько Путина, как наказания всей "палаты".

"Это очевидный страх. Реакция того же Медведева говорит о том, что там сумасшедшая паника. Сидит Путин с остекленевшим взглядом, не знает, что делать и понимает, что ничего не может сделать. А вокруг суетятся эти люди, которые понимают, что, с одной стороны, могут попасться под горячую руку, а, с другой стороны, боятся. Для них это катастрофическая ситуация", – резюмировал Боровой.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров выразил категорическое неприятие новых американских санкций в отношении России.

Также президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России тему возможных новых антироссийских санкций со стороны США. В России утверждают, что новые санкции якобы нелегитимны.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что усиление экономических санкций против России можно будет расценить, как объявление экономической войны. По его словам, РФ будет реагировать "на эту войну" "экономическими, политическими или иными методами".