Лавров заявил о категорическом неприятии новых санкций США

Помпео выразил позицию нынешней администрации, что Соединенные Штаты стремятся к улучшению отношений с Россией и готовы развивать диалог

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил категорическое неприятие новых американских санкций в отношении России.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Майк Помпео.

"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому "делу Скрипалей", — говорится в тексте сообщения МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания не предоставили ни одного факта в подкрепление подобных утверждений.

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Как сообщалось, США вводят новые санкции против России, под которые попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие отрасли, как специализированные нефтегазовые технологии, а также некоторые виды электроники и датчики.

Напомним, политолог Владимир Фесенко объяснил политику США по отношению к РФ. По его словам, новые санкции,которые ввела Америка в связи с отравлением семьи Скрипалей в британском Солсбери, были вполне ожидаемым шагом США.

А премьер РФ Дмитрий Медведев уже заявил, что усиление экономических санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.