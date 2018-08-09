Новые санкции против Кремля: стало известно, что США запретят поставлять в Россию

Под американские санкции попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие отрасли, как специализированные нефтегазовые технологии, а также некоторые виды электроники и датчики.

Об этом говорится в заявлении высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

"На практике это будет означать, что мы вводим "презумпцию отказа" в отношении экспортных лицензий для товаров и технологий, ориентированных на безопасность в США, для любого российского государственного или связанного с государством предприятия", – сказал чиновник.

Он уточнил, что к таким категориям могут быть отнесены, в частности, электроника, компьютеры, датчики, лазеры, оборудование в сфере телекоммуникаций, специализированное оборудование для добычи нефти и газа, а также технологии в сфере информации и безопасности.

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На вопрос, будут ли санкции применяться непосредственно к "Аэрофлоту" и могут ли они вводить ограничения на полеты этой авиакомпании, чиновник ответил утвердительно, отметив, что такие меры могут быть применены, если авиакомпания будет подпадать под перечисленные критерии. Однако он подчеркнул, что данные меры не будут направлены непосредственно против "Аэрофлота".

Как известно, Госдеп США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Госдепе отметили, что санкции вступят в силу "примерно 22 августа".

Как рассказал представитель Госдепартамента США, в рамках этих санкций в ближайшие пару недель будет введен запрет на поставку России продукции двойного назначения.

роме того, власти США намерены ввести второй, "более болезненный" пакет ограничительных мер против РФ осенью 2018 года в ответ на события в Солсбери, если не получат убедительных гарантий того, что российская сторона впредь не будет применять химоружие. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на источник в Госдепе.