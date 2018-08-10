Путин обсудил на Совбезе РФ новые санкции США
В России утверждают, что новые санкции якобы нелегитимны
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России тему возможных новых антироссийских санкций со стороны США. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Затрагивалась также тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений", – добавил пресс-секретарь.
"Подчеркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права", - заявил Песков.
На совещании "обсуждались также текущие вопросы социально-экономического развития страны".
Как сообщалось, США вводят новые санкции против России, под которые попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие отрасли, как специализированные нефтегазовые технологии, а также некоторые виды электроники и датчики.
Напомним, политолог Владимир Фесенко объяснил политику США по отношению к РФ. По его словам, новые санкции,которые ввела Америка в связи с отравлением семьи Скрипалей в британском Солсбери, были вполне ожидаемым шагом США.
А премьер РФ Дмитрий Медведев уже заявил, что усиление экономических санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.