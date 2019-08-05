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Кто будет управлять девятым созывом Верховной Рады: все кандидаты на главные должности Илья Требор https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-08-05T17:00:00+03:00 Политика Международкой в Раде займется экс-консул, а разделение на группы несет риски

Сегодня Центризбирком объявит официальные результаты выборов, а в партии "Слуга народа" уже определились, кто будет управлять Верховной Радой IX созыва.

Должности

В Трускавце завершился образовательный интенсив для будущих нардепов от "Слуги народа", после которого лидер партии Дмитрий Разумков сообщил:

"Партия предложит мою кандидатуру на пост председателя Рады. На должность первого вице-спикера будет предлагать Руслана Стефанчука".

Руководитель пресс-офиса партии и будущий нардеп Евгения Кравчук добавила: главой фракции, скорее всего, станет четвертый номер в списке Давид Арахамия. А дальше неожиданно: у него будет сразу 15 заместителей! Они возглавят полтора десятка групп, на которые планируют разбить президентское монобольшинство. Правда, в СН пока не говорят, как именно будут делить фракцию, обещая раскрыть детали до сентября.

Стали известны и главы комитетов ВР. На должность руководителя комитета по иностранным делам претендует Богдан Яременко, занимавший посты генконсула в Эдинбурге и Стамбуле. Главой комитета по евроинтеграции, вероятнее всего, станет мажоритарщица из Харькова Мария Мезенцева.

По данным СМИ, "Слуге народа" уйдет еще несколько руководящих должностей в Раде. Комитет по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности может возглавить эксперт по реформированию судебной системы Денис Монастырский, а комитет нацбезопасности и обороны — директор Смелянского литейного завода Александр Завитневич.

За вопросы правовой политики и правосудия в парламенте, скорее всего, будет отвечать преподаватель юрфака Харьковского нацуниверситета Ирина Венедиктова. Управляющим транспортного комитета в СН видят начальника главного сервисного центра МВД Владислава Криклия (№12 в списке партии), а за бюджетный комитет будет отвечать юрист Даниил Гетманцев.

Лидеры и мина

Политэксперт Андрей Бузаров, говоря об остальных фракциях, считает, что тут ждать сюрпризов не стоит — их возглавят партийные лидеры. "Европейскую солидарность" — Петр Порошенко, "Голос" — Святослав Вакарчук и так далее.

Разделение "Слуги народа" на подгруппы он приветствует:

"Это правильно с точки зрения эффективности работы. И если такое разделение будет в других фракциях — какая-то часть займется международными отношениями, какая-то транспортом, а какая-то еще чем-то, — это будет правильная практика", — говорит Бузаров.

По словам политического психолога Светланы Чунихиной, у разделения мегафракции "Слуга народа" на группы есть психологический момент. От "Слуги народа" прошло 254 депутата. Разделить на 15 групп — получается по 15—17 в одной подфракции.

"Это число — верхний количественный предел для малой группы. В социальной психологии этим термином обозначают устойчивое объединение людей, где устойчивость обеспечивают личные контакты и эмоциональные привязанности. Малые группы хороши для совместной работы, в том числе связанной с мобилизацией усилий в условиях высокой неопределенности. На мой взгляд, в новом парламенте будут присутствовать оба этих условия. Но это решение закладывает под фракцию и мину замедленного действия. Малые группы порождают ряд опасных эффектов: группомыслие (искажающее влияние групповой солидарности на эффективность принимаемых решений) и групповой фаворитизм (предпочтение членов своей группы и усиление конфликтности с представителями других). Если учесть, что члены фракции "Слуга народа" мало знакомы друг с другом и не имеют истории отношений вне парламента, эти риски достаточно серьезны", — резюмирует она.

Оппозиционные комитеты: права человека, свобода слова и этика

Если говорить о парламентских структурах, которые могут возглавить представители оппозиции, то это комитет по правам человека и комитет по вопросам свободы слова. Но политолог Евгений Магда сомневается, что это логичное решение.

"Отдавать оппозиции руководство в комитете по правам человека немного неправильно. Если партия "Слуга народа" хочет показать свою демократичность, то надо отдавать комитет по вопросам регламента и комитетской этике. Именно он, напомню, решает вопросы о том, давать ли разрешение на привлечение парламентариев к уголовной ответственности. По крайней мере, вопрос именно через этот комитет проходит в зал. Но реально любые комитеты возглавят те люди, за кого проголосует парламентское большинство. Без 226 голосов никто комитеты Верховной Рады не возглавит. Должно быть решение и по руководителям, и по заместителям", — отмечает он.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции, отметив, что в президентской команде рассчитывают на формирование нового состава правительства в первые пару дней работы парламента.

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