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Портрет Верховной Рады IX созыва: больше женщин, новых депутатов и молодежи

25 июля, 11:30

В новый состав парламента проходят только 82 депутата прошлого созыва – остальные будут там впервые

Парламент. Может пополниться активистами, бывшими кавээнщиками и журналистами
Парламент. Может пополниться активистами, бывшими кавээнщиками и журналистами. Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Центральная избирательная комиссия заканчивает подсчитывать результаты выборов Верховной Рады и уже можно говорить, что парламент IX созыва обновится на 80,4% и помолодеет на 7,4 года. Пока, по предварительным данным, переизбраться в Раду смогли только 82 депутата. Об этом говорится в материале гражданской сети ОПОРА.

По итогам подсчитанных 99,85% электронных протоколов из кандидатов в депутаты, которые проходят в парламент, 342 человека впервые окажутся в Раде.

Всего в Верховную Раду избраны 336 мужчин (79,8%) и 88 женщин (20,8%). В сравнении с предыдущим созывом женский контингент увеличится на 39 человек. Больше всего женщин попали в парламент от партии "Слуга народа" – 56.

Будущий созыв парламента немного омолодится: появится 17 депутатов возрастом от 21 до 30 лет; 121 депутат – от 31 до 45 лет; 58 будущих парламентариев – от 46 до 60. В целом средний возраст народных избранников снизился на 7,4 года и составляет 41 год.

411 депутатов имеют высшее образование, девять – среднее специальное, еще четверо со средним общим образованием. 30 человек на момент избрания были безработными. Это на пять человек меньше, чем в предыдущем созыве. Отметим, что депутатов "Слуги народа" даже будут учить в Киевской школе экономики.

Больше всего новоизбранных нардепов проживают в Киеве (182 человека), далее Киевская область – 26 человек, Харьковская – 24 человека. Меньше вновь избранных депутатов проживает в Луганской области (3 человека) и в АР Крым (1 человек).

Если посмотреть в разрезе избрания в общегосударственном многомандатном округе и в одномандатных округах, то среди будущих депутатов-списочников 164 мужчины и 61 женщина. Большинство из них проживает в Киеве.

Как сообщали новости "Сегодня", на данный момент Центризбирком подсчитал 99,86% электронных протоколов, по результатам которых уверенно идет к победе партия "Слуга народа" с 43,17% (6 297 457 голосов). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,03% (1 901 386), "Батькивщина" – 8,18% (1 194 492), "Европейская солидарность" – 8,10% (1 182 689), "Голос" – 5,83% (850 449).

Также мы опубликовали список кандидатов депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег Рада, депутаты, женщины, парламент

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