Курт Волкер назвал "момент истины" для Украины

Бывший топ-дипломат сказал, что сделает экономику Украины сильной и поможет противостоять России

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет вынесен на голосование принятый в первом чтении банковский закон, будет играть ключевую роль для экономики страны.

Об этом в своей авторской заметке для Центра анализа европейской политики (CEPA) заявил бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Голосование Рады 10 апреля (перенесли на 13 апреля. – Ред.) – действительно момент истины. Будем надеяться, что это окончательно укрепит путь Украины в будущее", – пишет Волкер.

Он отметил, что банковский закон необходим для выделения помощи от Евросоюза (500 млн долларов), Всемирного банка (1 млрд долларов) и подписания с Международным валютным фондом новой программы финансирования на 8 млрд долларов.

При этом МВФ готов оперативно выделить не менее 2 млрд долларов, что позволит практически сразу же направить средства на борьбу с коронавирусом.

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Кроме того, это важно в условиях продолжающейся российской агрессии, поскольку в слабой Украине Кремль видит легкую мишень для своего дальнейшего давления.

"Сильная Украина, с растущей экономикой, ориентированной на ЕС и НАТО, и при сильной поддержке со стороны союзников может легче проявить твердость", – подчеркивает Волкер.

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Он призвал Киев устоять перед требованиями РФ включить представителей "Л/ДНР" в Консультативный совет, таким образом легитимизировав их.

"Мир наступит, когда Россия придет к выводу, что траты на ее агрессию никогда не будут стоить прибыли. Чем сильнее станет Украина, тем скорее наступит этот день", – констатирует бывший спецпосланник Госдепа.

Вдобавок, по его словам, открытие рынка сельхозугодий и принятие банковского закона "задаст установку на будущее".

"Украине все еще нужна независимая, квалифицированная судебная система, квалифицированная и беспристрастная Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований, антимонопольное законодательство и правоприменительные механизмы, регулирующие роль олигархов, а также открытие секторов экономики для конкуренции и иностранных инвестиций", – объяснил Курт Волкер.

Он добавил, что в противном случае страна никогда не сможет раскрыть свой потенциал.

Напомним, ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева открыто выразила ожидание, что Рада примет закон о совершенствовании структуры регулирования в банковском секторе.

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