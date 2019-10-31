Лавров озвучил позицию Москвы по разведению сил на Донбассе

Лавров напомнил, что договоренность о разведении средств касается всего трех участков – Станицы Луганской, Петровского и Золотого

Сергей Лавров / Фото: AFP

Россия хочет добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал в Москве на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, который ранее сделал заявление сил по разведению сил в Петровском.

"Мы движемся в правильном направлении, но надо довести все эти действия до конца, а во-вторых, это всего три небольших пункта, а мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и, конечно же, прекратить нарушение режима прекращения огня", - сказал он.

Лавров напомнил, что договоренность о разведении средств касается всего трех участков – Станицы Луганской, Петровского и Золотого – и была достигнута более трех лет назад на саммите "нормандской четверки" в Берлине. Однако долгое время договоренность реализовать не получалось.

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"С приходом президента Зеленского ситуация действительно изменилась... В Станице Луганской разведение, пусть и не сразу и не просто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом", - добавил Лавров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Петровском должно начаться 4 ноября. Он отметил, что разведение в Петровском откроет возможность для встречи "Нормандской четверки".

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально этот процесс должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками.

Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26-го числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. При этом в ООС отрицают свои же данные и уверяют, что последний раз обстрел был зафиксирован еще 18 октября. В то же время украинская сторона в СЦКК зафиксировала обстрел боевиками мирных жителей в Золотом-4.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что для военных были заранее подготовлены запасные позиции, на которые они должны отойти. В свою очередь командующий ООС Владимир Кравченко рассказал, сколько продлится разведение сил возле Золотого.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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