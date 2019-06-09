Летней кампании давно не было: политолог назвал особенность новых выборов

Акцент на соцсетях и интернете во время предвыборной кампании оправдан тем, что нынешняя кампания – летняя

Фото: AFP

Не всем политсилам одинаково полезно чрезмерное увлечение современными технологиями в процессе кампании на досрочных парламентских выборах 2019 года. Но такой подход, когда политики обращаются к избирателю посредством сети Интернет, обусловлен не только новыми веяниями, но и тем, что украинцы разъехались на время летних отпусков. И "собрать" их можно только в соцсетях. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

"Летней кампании у нас давно уже не было. Достучаться до избирателя будет сложно. Города опустеют. Народ, особенно молодежь, переместится в смартфоны и планшеты. Потому политикам нужно будет хорошо постараться, чтобы достучаться до избирателя. И акцент будут делать на социальные сети и телевизор. А вот палатки, печатные издания – эффективность будет меньше", – говорит Владимир Фесенко.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Сложности выборов: с чем столкнулись политсилы на внеочередных парламентских".

На днях в ЦИК заявили, что на проведение внеочередных выборов в Раду выделено около 2 млрд грн. Вместе с тем предусмотрен и резерв средств, который составляет 271,2 млн грн.

Также новости "Сегодня" сообщали, что Центризбирком упростил смену места голосования для избирателей. Избирателям станет легче проголосовать не по месту прописки на парламентских выборах.

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