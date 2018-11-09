Луценко подтвердил, что остается работать генпрокурором

Сегодня, 22:02

Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года

Юрий Луценко. Фото: архив
Юрий Луценко. Фото: архив

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что возврат президентом Украины Петром Порошенко заявления об отставке означает продолжение его работы на должности генпрокурора.

Отвечая в интервью на телеканале "Прямой" на вопрос о том, означает ли возврат президентом заявления, что Луценко остается работать генпрокурором, тот сказал: "Если коротко, то да".

По словам Луценко, он должен был в связи со сложившейся ситуацией заявить об отставке, но Верховная Рада высказала по сути "вотум доверия", а президент вернул заявление. Таким образом, как подчеркнул Луценко, он продолжает нести ответственность как генпрокурор.

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Как сообщалось, 6 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в парламенте, сделал громкое заявление. Рапортуя о расследовании производства об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, генпрокурор заявил, что подаст президенту заявление об отставке.

Вечером 8 ноября в эфире одного из телеканалов генпрокурор заявил, что президент рассмотрит его заявление об отставке по возвращении из-за границы.

"У меня с президентом был острый разговор, он не воспринял моего шага, он о нем узнал за пять минут до моего захода в Верховную Раду, но тем не менее я сказал, что это мое принципиальное решение. Он сказал, что примет решение по возвращении из-за границы", – сказал тогда Луценко.

9 ноября в пресс-службе администрации президента сообщили, что Порошенко не принял заявление генпрокурора об отставке: "Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов "за" отставку во время рейтингового голосования)".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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