Луценко раскрыл важные детали встреч с адвокатом Трампа

По словам экс-главы ГПУ, он спрашивал у Джулиани, "в какие двери можно стучать"

Юрий Луценко. Фото: AFP / Sergei SUPINSKY

Первое предложение от адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани встретиться в США поступило Юрию Луценко в конце 2017 года "через одного подчиненного", когда он занимал пост генпрокурора Украины. Об этом сообщил сам Луценко в интервью Радио НВ.

По его словам, он согласился из-за "национального интереса", так как это было единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами экс-президента Виктора Януковича. Луценко добавил, сославшись на свои данные, что огромная часть этих средств находится в США.

Экс-глава ГПУ отметил, что спрашивал у Джулиани, "в какие двери можно стучать", чтобы совместно с американскими органами арестовать 7 млрд долларов – сумму, на которую правительство Януковича разместило украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США.

Луценко добавил, что общение продолжалось три дня – по два-три часа каждый день.

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"Он спрашивал, что я могу рассказать о вероятном вмешательстве украинских деятелей в американские выборы 2016 года. Мне кажется, что эти действия очевидны, но они не подпадают под украинский Уголовный кодекс. Если вдруг они подпадают под американский — начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам или ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу", – рассказал бывший руководитель ГПУ.

Луценко также сообщил, что в ходе визита в США в разговоре с Джулиани затрагивалось дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.

"Компания Burisma была собственностью бывшего министра правительства Януковича [Николая Злочевского], который, вероятно, заставлял подчиненных выдавать лицензии в неустановленный законом способ для собственной фирмы", – подчеркнул он.

Бывший генеральный прокурор добавил, что членом правления этой компании стал сначала экс-президент Польши Александр Квасьневский, а вскоре и Хантер Байден. По его словам, ежемесячно они как члены правления получали "достаточно значительные средства", а общие выплаты сыну Байдена составили почти миллион долларов.

Как заявил Луценко, встреча с Джулиани закончилась его словами, что законодательство Украины не позволяет расследовать возможный конфликт между американским государством и экс-вице-президентом. В ответ на это, по словам экс-главы ГПУ, адвокат Трампа выразил идею организовать его визит к будущему главе Минюста США.

Новости "Сегодня" писали, что ранее комитет по разведке Палаты представителей Конгресса потребовал от Джулиани предоставить к 15 октября все документы о разговоре Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. В ответ тот заявил, что у комитета нет достаточных полномочий, чтобы принудить его нарушить адвокатскую тайну.

Как мы также сообщали, Джулиани поручил двум выходцам из СССР оказывать ему содействие в том, что касается проведения в Украине расследования в отношении сына Байдена.

Подробнее о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в нашем материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента".

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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