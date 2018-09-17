Маккфол о "выборах" в "Л/ДНР": Ненастоящие и не достойны доверия

Сегодня, 11:08

Американский дипломат также озвучил неприятный прогноз по введению миротворцев на Донбасс

Майкл Макфол. Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
Майкл Макфол. Фото из архива "Сегодня"

Россия не согласится на введение миротворцев на Донбасс по сценарию Киева, который предполагает переход оккупированных территорий под международный контроль и миссию ООН на всей территории конфликта.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

"Я не большой оптимист по этому поводу. Согласен с тем, что сказал президент Порошенко: вряд ли российские власти согласятся с таким сценарием. Если вы у меня спросите как у аналитика, будет ли такое, то скажу, что это маловероятно", – сказал он.

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В то же время Макфол четко дал понять, что назначенные на ноябрь "выборы" у боевиков на Донбассе нелегитимны.

"Мир должен их осудить и подчеркивать, что они не достойны доверия. Не может быть "выборов" на оккупированных территориях, когда 1,8 миллиона человек являются переселенцами в регионе, это просто ненастоящие "выборы", – подчеркнул экс-посол.

Напомним, после смерти главаря боевиков Александра Захарченко так называемый "Народный совет ДНР" назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы т.н. "ДНР" вместо Дмитрия Трапезникова. Также этим нелегитимным органом была назначена дата псевдовыборов в "ДНР". Голосование назначено на 11 ноября 2018 года.

В свою очередь Госдеп США опубликовал заявление по "выборам" в "Л/ДНР". Вашингтон резко осуждает факт назначения так называемых "выборов" в ОРДЛО и призвал Россию соблюдать Минские соглашения.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин рассказывал, что за кадровым переворотом у боевиков и назначением псевдовыборов может стоять помощник Путина Владислав Сурков.
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