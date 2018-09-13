"Россия нарушила нормы": Госдеп США опубликовал заявление по "выборам" в "Л/ДНР"

Сегодня, 08:40

Вашингтон резко осуждает факт "назначения" так называемых выборов в ОРДЛО и призвал Россию соблюдать Минские соглашения

Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

Официальный представитель Госдепартамента США Гизей Нойерт опубликовала заявление, в котором Вашингтон резко осуждает запланированные боевиками "выборы" в "Л/ДНР" по полным контролем России. Заявление было опубликовано в Twitter представителя Госдепа.

"С учетом продолжающегося контроля со стороны Российской Федерации над этими территориями, проводимые там выборы неприемлемы и грубо противоречат обязательствам России по Минским соглашениям. Россия в очередной раз нарушила нормы договоренностей. Так называемым народным республикам, которые создала Россия, не место в конституционном строе Украины.

Соединенные Штаты по-прежнему полностью привержены дипломатическим усилиям в разрешении спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", − говорится в заявлении.

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Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявлял, что так называемые осенние "выборы" на Донбассе, объявленные боевиками, нелегитимны и нарушают логику "минского процесса".  

Кромен того, в ЕС также осудили "выборы" в ОРДЛО, подчеркнув, что это противоречит духу Минских соглашений, а также призвали избегать каких-либо шагов, которые могут препятствовать их реализации
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Источник:

"Сегодня"

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