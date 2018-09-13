"Россия нарушила нормы": Госдеп США опубликовал заявление по "выборам" в "Л/ДНР"

Вашингтон резко осуждает факт "назначения" так называемых выборов в ОРДЛО и призвал Россию соблюдать Минские соглашения

Официальный представитель Госдепартамента США Гизей Нойерт опубликовала заявление, в котором Вашингтон резко осуждает запланированные боевиками "выборы" в "Л/ДНР" по полным контролем России. Заявление было опубликовано в Twitter представителя Госдепа.

"С учетом продолжающегося контроля со стороны Российской Федерации над этими территориями, проводимые там выборы неприемлемы и грубо противоречат обязательствам России по Минским соглашениям. Россия в очередной раз нарушила нормы договоренностей. Так называемым народным республикам, которые создала Россия, не место в конституционном строе Украины.

Соединенные Штаты по-прежнему полностью привержены дипломатическим усилиям в разрешении спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", − говорится в заявлении.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявлял, что так называемые осенние "выборы" на Донбассе, объявленные боевиками, нелегитимны и нарушают логику "минского процесса".

Кромен того, в ЕС также осудили "выборы" в ОРДЛО, подчеркнув, что это противоречит духу Минских соглашений, а также призвали избегать каких-либо шагов, которые могут препятствовать их реализации