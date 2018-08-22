Макрон поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон направил в адрес украинского президента Петра Порошенко поздравления по случаю Дня Независимости Украины, сообщает в среду вечером пресс-служба главы Украинского государства.

"Франция остается плечом к плечу с Украиной в поисках устойчивого решения конфликта, который свирепствует на Востоке вашей страны. Наша поддержка Украины является постоянной через привлечение Франции к "Нормандскому формату". Хочу подтвердить Вам приверженность Франции, как и Европейского Союза, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – говорится в поздравительном письме.

"Франция не признает незаконной аннексии Крыма со стороны России и считает силовой пересмотр границ противоречащим международному праву", – отметил Макрон.

Президент Франции также отметил, что Украина выявила смелость и стойкость, выбрав путь амбициозных реформ, первые результаты которых стоит приветствовать.

По его словам, полное выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС должно продемонстрировать настроенность Украины на успешное завершение этого реформаторского порыва

"Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны Франции, чтобы помочь вам в реализации этой требовательной программы реформ и сопровождать Украину на пути углубления ее партнерства с Европейским Союзом", – отметил Макрон.

Он пожелал, чтобы связи дружбы и доверия, которые объединяют Украинцу и Францию страны, крепли и в дальнейшем.

День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.

Напомним, на военном параде в честь Дня Независимости будет представлено новейшее вооружение украинского производства. Как рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец, практически все новые образцы техники и вооружения увидят украинцы, которые до этого могли пощупать лишь избранные.

Сегодня Порошенко показал яркие фото с репетиции парада в Киеве.

Отметим, в связи с предстоящим военным парадом Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим несения службы, и принимает меры для предотвращения возможных провокаций.