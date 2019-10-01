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Макрон в ПАСЕ напомнил об украинских "узниках Кремля"

1 октября, 16:13

Французский президент Макрон в среду встретился с украинским режиссером Олегом Сенцовым

/ Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы напомнил об украинских политзаключенных, которые продолжают незаконно удерживаться Россией. Об этом Макрон заявил во время выступления на заседании во вторник в Страсбурге, передает "Европейская правда".

Макрон в среду встретился с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который был освобожден в результате последнего обмена между Украиной и РФ. Сенцов сегодня находится в Страсбурге, где проходит сессия ПАСЕ.

"Сенцов – пример человека, который сейчас свободно присутствует в Страсбурге. Вот к чему привел обмен пленными между РФ и Украиной... Многие другие ждут освобождения", - сказал президент Франции, обращаясь к депутатам ПАСЕ.

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"Мы должны настаивать на диалоге и идеи взаимопонимания и взаемопримирення", - сказал Макрон, очевидно, имея в виду отношения между Украиной и РФ.

Во время выступления Макрона также заявил, что решение о возвращении России в ПАСЕ ни в коем случае не означает, что в Европе смирились с тем, что не удастся найти решение так называемых "замороженных" конфликтов на европейском континенте, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

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Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация отказалась ехать на осеннюю сессию ПАСЕ из-за возвращения туда России. Глава делегации Украины Елизавета Ясько отмечала, что едет в Страсбург с неофициальным визитом в качестве гостя. Глава украинской делегации прокомментировала возвращении России в ПАСЕ.

Политологи Александр Палий и Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" объяснили, выиграет или потеряет Украина от демарша в ПАСЕ.

Отметим, выступление Макрона в ПАСЕ – одна из тем дня. Более подробно смотрите в сюжете.

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Сенцов Макрон ПАСЕ

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