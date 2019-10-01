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В Минске говорят о "формуле Штайнмайера", а Макрон выступает в ПАСЕ: топ-темы дня

1 октября, 11:31

В столице Беларуси заседает контактная группа по Донбассу, а в Совете Европы сменилось руководство

Народные депутаты работают в комитетах. Проходят заседания комитетов Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, антикоррупционной политики, экологической политики и природопользования, а также здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Открылся Kyiv Smart City Forum 2019 – уникальное место встречи для экосистемы разумных городов, где будут обсуждать передовые инновационные стратегии и технологии в городской инфраструктуре.

Состоится конференция "Украинские дороги: три года перемен", посвященная завершению трехлетней каденции Славомира Новака на посту руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

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В Минске состоится очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Как ожидается, участники встречи вновь рассмотрят вопрос о подписании "формулы Штайнмайера" .

В тренде
В Минске говорят о "формуле Штайнмайера", а Макрон выступает в ПАСЕ: топ-темы дня

В Страсбурге на сессии ПАСЕ выступит президент Франции Эммануэль Макрон и ответит на вопросы парламентариев.

Норвежец Турбйорн Ягланд покинет должность генсека Совета Европы, а займет ее – хорватка Мария Пейчинович-Бурич .

Напомним, днем ранее новости "Сегодня" сообщали о ПАСЕ без делегации Украины и программа действий Кабмина . О других итогах дня 30 сентября смотрите в сюжете:

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Верховная Рада ягланд Совет Европы Новак автодор Макрон ПАСЕ Мария Пейчинович-Бурич

Источник: Сегодня

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