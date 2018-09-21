"Маленькие грибы не собирал": Парубий и Гройсман вступились за Супрун из-за ее советов в соцсети

В правительстве уверены, что нет ничего страшного в советах и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которые она периодически публикует на своей странице в Facebook.

На реплику из сессионного зала во время Часа вопросов к правительству, что якобы Кабмину должно быть стыдно за такого министра и она должна подать в отставку, премьер-министр Владимир Гройсман ответил: "Согласно жанру, я должен был бы сейчас что-то сказать резкое в адрес Ульяны, но если вы считаете, что это только то, что делает и. о. министра и ее команда, то тогда вы не совсем объективны. А что касается советов, то я считаю, что бесплатные советы каждый воспринимает по-разному – кому-то это нравится, а кому-то нет".

Он также напомнил, что при Супрун украинская медицина начала выходить на новый уровень: изменена система государственных закупок и преодолена коррупция на сегодняшний день в этой системе; благодаря изменениям в первичном звене медицины, там, где они произошли, медики получают уже не 6 тыс. грн зарплаты, а 12-16 тыс.

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В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий подтвердил, что и.о. министра здравоохранения борется с коррупцией в медицине, которая процветала 27 лет.

"Я хочу сообщить, что я активно пользуюсь советами Ульяны Супрун и маленькие грибы не собирал. Я думаю, что Супрун, которая проводит борьбу с коррупцией в сфере медицины, делает большую услугу для украинской медицины, украинского общества и граждан. 27 лет украинская медицина была плацдармом для коррупционных действий. Супрун борется с коррупцией, честный министр и я думаю ее нужно поддерживать", – подчеркнул глава ВР.

Отметим, и.о. министра известна своими советами для украинцев. Так, например, в конце июля, когда начинался грибной сезон, Супрун рассказывала, как не отравиться грибами, и что делать в случае беды. Она объяснила, какие симптомы у человека при отравлении лесными дарами природы.

В то же время не забывает она и о прямых своих обязанностях. Супрун пообещала открыть новую эру лечения. По ее словам, требующие первоочередного лечения пациенты смогут лечиться от гепатита С бесплатно уже в текущем году, и отметила, что Украина может превратиться в страну без гепатита.