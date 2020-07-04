Марченко о давлении на Смолия: Была профессиональная дискуссия

На Якова Смолия никто не оказывал никакого рода давления. Была профессиональная дискуссия.

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Об этом заявил Сергей Марченко, министр финансов Украины в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"У нас есть такой инструмент, как Совет по финансовой стабильности. Мы периодически встречаемся, дискутируем, в том числе, каким образом мы должны финансировать бюджет. Это закрытая дискуссия, она происходит довольно часто. При необходимости мы такую дискуссию проводим. Никаких причин говорить о политическом давлении со стороны кого-либо на данный момент я не вижу", – отметил он.

Более того, это заявление, по словам министра, которое было сделано главой Национального банка, было сделано в самый неподходящий момент для государства Украина.

По словам Марченко, Министерству финансов, конкретно правительству, эта ситуация создала определенные проблемы, некоторую напряженность. Потому что приходится объяснять инвесторам, кто, на кого и каким образом давил.

"Но главное, что я хочу сказать: не нужно паниковать. У нас нет оснований для паники вообще. У нас все в порядке. У нас макроэкономическая стабильность, у нас на ЕКС (Едином казаначейском счете) достаточно средств, чтобы закончить год", – подытожил он.

В свою очередь, экс-глава правления Национального банка Яков Смолий утверждает, что обсуждал свою отставку с президентом Владимиром Зеленским, который внес в парламент соответствующий проект постановления, за несколько дней до официального заявления.

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Почти сразу после резонансного заявления Украина отложила объявленное размещение 12-летних еврооблигаций. Ранее планировалось, что Украина разместит "длинные" 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму 1,75 млрд долларов. Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625% и, наконец, до 7,3-7,4%.

После отставки Якова Смолия исполнять обязанности главы НБУ до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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