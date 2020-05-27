Мэр-"бандит" Бондаренко против президента Зеленского: все подробности конфликта

27 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко через своего адвоката Дениса Цыпина подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот назвал его бандитом во время пресс-конференции, созванной по итогам первого года президентской каденции.

Впрочем, конфликт начался еще около месяца назад. Историю непростых взаимоотношений между президентом и черкасским градоначальником читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Итак, в среду, 27 мая, защитник мэра Черкасс Денис Цыпин заявил на своей страничке в Facebook о подаче иска.

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"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс", – сказал он.

Адвокат напомнил, как несколько дней назад президент Украины на итоговой пресс-конференции назвал Бондаренко бандитом.

"Наш справедливый, неподкупный Печерский районный суд рассмотрит исковое заявление и определит, кто прав, а кто нет, и может ли президент Украины называть кого-либо в этой стране бандитом. Я считаю, что это незаконно", – сказал Цыпин.

Ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации адвокат оценил, ни много ни мало, в одну гривню.

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Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которая состоялась 20 мая, в самом деле признался в том, что его разочаровал мэр Черкасс и он "просто не может о нем говорить".

"Разочаровывают не принципы – разочаровывают люди. Я даже не просто не могу говорить о мэре Черкасс... Я не знаю даже, как говорить, когда городской глава имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду", – подчеркнул Зеленский.

В то же время президент добавил, что уважает право народа Украины, который делает свой выбор.

"Его выбрали? Это право народа Украины, выбирайте бандитов, если хотите. Я думаю, что он себя вел некорректно... Где был мэр Черкасс два месяца назад?.. Я понимаю, всем мэрам сложно. Но это просто популизм. Мало того, на чем? На смертности из-за коронавируса?" – с возмущением сказал глава государства.

Он признал, что, по его мнению, слова черкасского мэра были элементом политической борьбы.

"Но с кем он борется? Пусть идет в мэры, это местная власть. Пусть люди голосуют. Что для этого надо? Строй дороги, покажи больницы, которые открыл...", – отметил Зеленский.

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Президент припомнил, что он собирал руководителей областных администраций и мэров крупных городов и обсуждал с ними борьбу с коронавирусом.

"Я дал возможность всем сказать, где власть может им помочь, несмотря на то, есть ли у центральной власти полномочия или нет. Каждый человек, который был на селекторе, задавал вопросы, говорил, что нужно, где мы действуем неправильно... А тут человек просто внезапно вышел. А где ты был?" – резюмировал глава государства.

В свою очередь мэр Черкасс упрекнул президента в политических заявлениях и пиаре на фоне эпидемии коронавируса. Градоначальник снял видео и выложил его на своем Facebook. В нем Бондаренко подробно ответил на претензии главы государства.

"Вы говорите, что я мэр-бандит. Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, возбуждали за мою политическую деятельность", - заявил он.

А началась вся эта история еще в конце апреля, когда исполнительный комитет городского совета Черкасс решил с 1 мая ослабить карантинные ограничения для части предпринимателей.

В мэрии тогда подчеркнули, что такое решение приняли после многочисленных обращений от предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания. Бизнесмены пообещали соблюдать санитарные нормы и правила: установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.

Уже на следующий день, 1 мая, президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении к украинцам,что решение местной власти ослабить карантин в Черкассах будет иметь юридические последствия.

"Отдельный пламенный привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру города Черкассы, который вместе с городским советом потеряли календарь и собрались смягчать карантинные меры раньше 11 мая", – сказал Зеленский.

Он отметил, что такое решение – "попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города".

"И это будет иметь соответствующие юридические последствия. На будущее: это касается всех представителей местной власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия". Не надо заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей", – добавил Зеленский.

Анатолий Бондаренко. Фото: facebook.com/merbondarenko

Справка. Анатолий Васильевич Бондаренко родился 8 августа 1974 в пгт Лысянка Черкасской области. В 2005 году окончил факультет "Экономики и управления" Черкасского государственного технологического университета, а в 2012 году – факультет "Экономики и предпринимательства" Уманского национального университета садоводства.

После службы в армии трудился товароведом, руководил общественной организацией, занимался бизнесом. На государственной службе с 2002 года на должности председателя Лысянской поселковой рады, председателя Лысянской районной государственной администрации (2005-2006 гг).

С ноября 2015 года занимает кресло городского головы Черкасс. Кроме того, трижды избирался депутатом Черкасского областного совета. С марта 2010 года возглавляет Черкасскую областную организацию партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Женат. Отец четверых детей – трех дочерей и сына.

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