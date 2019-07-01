Место голосования уже изменили почти 27 тысяч украинцев

Изменить место голосования можно до 15 июля

Фото: AFP

По состоянию на 30 июня временно изменили место голосования на внеочередных парламентских выборах 26 тысяч 778 украинских.

Об этом сообщается на сайте Госреестра избирателей.

Временно изменили место голосования, в частности, 433 жителя Автономной Республики Крым и 109 жителей Севастополя. Такую же процедуру прошли 6 858 жителей Донецкой области и 3 743 – Луганской.

На этих выборах ЦИК упростила изменение места голосования. Сейчас для этого не нужно предоставлять документов для подтверждения необходимости изменения места голосования – достаточно лишь заявления и паспорта.

Изменить место голосования можно до 15 июля.

Ранее Центральная избирательная комиссия определила порядок размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Во время выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, 5 845 человек решили побороться за кресло нардепа. Такую статистику предоставил ЦИК на брифинге

Напомним, 25 июня ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты. Всего зарегистрированы 2674 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как чиновники, общественные деятели, бизнесмены и шоумены готовятся к парламентским выборам.

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