Место голосования уже изменили почти 27 тысяч украинцев
Изменить место голосования можно до 15 июля
По состоянию на 30 июня временно изменили место голосования на внеочередных парламентских выборах 26 тысяч 778 украинских.
Об этом сообщается на сайте Госреестра избирателей.
Временно изменили место голосования, в частности, 433 жителя Автономной Республики Крым и 109 жителей Севастополя. Такую же процедуру прошли 6 858 жителей Донецкой области и 3 743 – Луганской.
На этих выборах ЦИК упростила изменение места голосования. Сейчас для этого не нужно предоставлять документов для подтверждения необходимости изменения места голосования – достаточно лишь заявления и паспорта.
Изменить место голосования можно до 15 июля.
Ранее Центральная избирательная комиссия определила порядок размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Во время выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, 5 845 человек решили побороться за кресло нардепа. Такую статистику предоставил ЦИК на брифинге
Напомним, 25 июня ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты. Всего зарегистрированы 2674 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как чиновники, общественные деятели, бизнесмены и шоумены готовятся к парламентским выборам.
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