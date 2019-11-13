В МИД России сделали заявление по проведению саммита в "нормандском формате"

МИД России. Фото из открытых источников

Условия для созыва саммита "нормандской четверки" постепенно появляются, но остаются еще и вопросы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя.

"Я думаю, что движение идет в направлении, которое позволяет задуматься о созыве саммита "нормандского формата", – сказал он.

Однако российский дипломат заявил, что якобы поступает информация, которая свидетельствует о том, что "могут возникнуть серьезные трудности на политическом треке и в сфере безопасности".

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Отметим, в Европейском Союзе расценивают как "обнадеживающие сигналы" продолжающийся на Донбассе процесс зеркального разведения сил и средств сторон на трех пилотных участках, а также призвали Россию предпринять со своей стороны позитивные шаги, которые позволят выполнить Минские договоренности.

Так прокомментировала в Брюсселе развитие событий на Донбассе пресс-секретарь высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

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"Украина продемонстрировала конструктивный подход к продвижению в реализации Минских соглашений. Мы также ожидаем, что и Россия будет активно предпринимать позитивные шаги и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для полного выполнения минских обязательств", – подчеркнула пресс-секретарь главы европейской дипломатии.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября в Петровском началось разведение сил. Украинская сторона отвела на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет.

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказывал, как проходит разведение сил на Донбассе. Он отметил, что украинская сторона делает все по плану.

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