Министр экономики ФРГ заявил о страшных последствиях глобальной торговой войны

Сегодня, 16:02

В первую очередь пострадают потребители

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер считает, что торговая война нанесет непоправимый удар по мировой экономике, а пострадают от нее, прежде всего, потребители. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 августа.

"Эта торговая война замедляет и подрывает экономический рост и порождает новую неопределенность", – сказал Альтмайер.

По его словам, политики вместо того, чтобы "подвергать риску рабочие места сталеваров, автомобилестроителей и литейщиков алюминия", должны добиваться в международной торговле более низких пошлин и открытых рынков.

Альтмайер также раскритиковал возобновления американских санкций в отношении Ирана, которые отрицательным образом скажутся на немецком бизнесе в этой стране. По его словам, ФРГ поддерживает Венское ядерное соглашение, чтобы не позволять Вашингтону диктовать условия торговых отношений с другими странами.

"Любая немецкая компания вправе продолжить инвестировать в Иран столько, сколько хочет", – заявил министр экономики ФРГ.

Из-за того, что многие фирмы зависят от предоставления кредитов банками, которые по большей части рефинансируются в США, Альтмайер заявил, что в Германии будут продолжать поддерживать "сделки фирм за рубежом с помощью гарантий по экспортным кредитам".

Напомним, что решение Трампа о введении таможенных сборов в 25% на товары из Китая вступили в силу. В ответ представители КНР заверили, что немедленно введут в действие ответные меры.

Ранее эксперт объяснил суть торговой войны США и КНР. Он заявил, что правительство Китая создает эффект масштабных ответных действий, которые на самом деле очень точно просчитаны.

Также эксперты немецкого центробанка оценили последствия разворачивающегося торгового конфликта между двумя мощными экономиками.
Иран, США, пошлины, торговая война, министр экономики

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