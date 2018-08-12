Министр экономики ФРГ заявил о страшных последствиях глобальной торговой войны
В первую очередь пострадают потребители
Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер считает, что торговая война нанесет непоправимый удар по мировой экономике, а пострадают от нее, прежде всего, потребители. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 августа.
"Эта торговая война замедляет и подрывает экономический рост и порождает новую неопределенность", – сказал Альтмайер.
По его словам, политики вместо того, чтобы "подвергать риску рабочие места сталеваров, автомобилестроителей и литейщиков алюминия", должны добиваться в международной торговле более низких пошлин и открытых рынков.
Альтмайер также раскритиковал возобновления американских санкций в отношении Ирана, которые отрицательным образом скажутся на немецком бизнесе в этой стране. По его словам, ФРГ поддерживает Венское ядерное соглашение, чтобы не позволять Вашингтону диктовать условия торговых отношений с другими странами.
"Любая немецкая компания вправе продолжить инвестировать в Иран столько, сколько хочет", – заявил министр экономики ФРГ.
Из-за того, что многие фирмы зависят от предоставления кредитов банками, которые по большей части рефинансируются в США, Альтмайер заявил, что в Германии будут продолжать поддерживать "сделки фирм за рубежом с помощью гарантий по экспортным кредитам".
Напомним, что решение Трампа о введении таможенных сборов в 25% на товары из Китая вступили в силу. В ответ представители КНР заверили, что немедленно введут в действие ответные меры.
Ранее эксперт объяснил суть торговой войны США и КНР. Он заявил, что правительство Китая создает эффект масштабных ответных действий, которые на самом деле очень точно просчитаны.
Также эксперты немецкого центробанка оценили последствия разворачивающегося торгового конфликта между двумя мощными экономиками.
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