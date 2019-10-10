Министр культуры предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за искажение информации

Он отнес к этому определению манипуляции, создание и управление ботофермами, распространение "фейков" и искажение информации

Владимир Бородянский. Фото: facebook.com/borodyanskiy

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предложил внедрить уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения в СМИ.

"Это уже, в принципе, более серьезная ответственность, – когда люди за деньги искажают общественное мнение. Сегодня нет за это ответственности, но мне кажется, что необходимо вообще ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность", – сказал Бородянский в интервью "Радио Новое время".

Он отнес к этому определению манипуляции, создание и управление ботофермами, распространение "фейков" и искажение информации.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, как в России космонавт опозорилась фейком о войне на Донбассе. Космонавт Елена Серова утверждает, что лично видела с МКС, как Украина якобы бомбит оккупированные территории.

Добавим, ранее мы сообщали о том, что Латвия запретила сайт пропагандистов Кремля из-за лжи об Украине. Соответствующее распоряжение было принято Министерством иностранных дел страны.

Также мы сообщали: президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос российских журналистов, почему сотрудникам российских СМИ Russia Today и "Спутник" было отказано в доступе к его избирательному штабу во время предвыборной кампании, сказал, что эти СМИ ведут себя как "пропагандистские агентства".

Заметим, по мнению экспертов, пропаганда росСМИ является общим вызовом для Украины, Молдовы и Румынии.

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