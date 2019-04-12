Пропаганда росСМИ является общим вызовом Украины, Молдовы и Румынии – эксперт

Грамада отметила, что для Украины и Молдовы необходимо внедрять реформы

Фото: Pixabay

Президент румынской Expert Association for Security and Global Affairs Анжела Грамада считает общим вызовом Украины, Молдовы и Румынии пропаганду государственных СМИ России. Об этом она сказала во время 12-го Киевского форума, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Общий вызов для Украины, Молдовы и Румынии – это внутренняя и внешняя пропаганда", – отметила Грамада.

По ее словам внутри стран для пропаганды используется популизм, а снаружи – государственные СМИ России, такие как канал Sputnik.

Грамада отметила, что для Украины и Молдовы также необходимо внедрять реформы, в частности – в области борьбы с коррупцией и строить институты, которые смогут быть независимыми от политического влияния. В этом Румыния может оказать им помощь, потому что прошла этот путь.

Ранее молдавский политический эксперт Руслан Шевченко высказал мнение, что все разговоры о федерализации Украины и Молдовы нацелены на то, чтобы провозгласить независимость Донбасса и Приднестровья.

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