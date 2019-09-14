Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

Министр образования: из школьных учебников нужно убрать слова о дружбе с Россией

14 сентября, 20:13

Новосад напомнила, что слова о дружбе с россиянами остались еще с советских времен

Анна Новосад. Скриншот

Анна Новосад. Скриншот

Все упоминания о дружбе с Россией стоит исключить из школьных учебников, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Революция Достоинства и война, которая началась после нее, изменили политическую идентичность и сознание общества, и это надо отображать в программах наших школ, в учебниках, в том, как преподают учителя", — считает она.

Новосад напомнила о том, что российская агрессия продолжается уже пять лет, "а во многих учебниках пишется, что Россия – друг Украины, мы еще вспоминаем о дружеских отношениях с нашим врагом, поэтому здесь многое надо изменить".

Реклама

Кроме того, говоря о проблемах современного школьного образования, министр добавила, что они заключаются в "унаследованных негативах советской системы".

"Украинская школа, к сожалению, переняла негативы советской системы. Она очень часто построена на страхе, пронизывающего все взаимоотношения: учителя-ученика, учителя-директора, директора-родителей. Если мы не заберем этот страх, который сковывает творческий потенциал и способность к диалогу, то говорить об успешных гражданах мы не сможем", — заявила министр.

В тренде
Волкер назвал вопрос, в котором Украине нельзя идти на компромиссы по Донбассу
Курт Волкер

Своими основными задачами на посту главы министерства Новосад отметила реформу украинской школы, которая, по ее мнению, заключается в культивировании творческих способностей детей и их ощущения собственной субъектности.

"Это наша общая дискуссия, кого мы хотим видеть в выпускнике школы. Но я точно знаю, что счастливыми будут только те личности, которые будут творческими, открытыми и смогут делать свой собственный выбор", — заключила она.

Напомним, что 29 августа Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса за отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали против и 45 воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). Новым министром образования и науки стала Анна Новосад. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия минобразования yes Ялтинская европейская стратегия Новосад

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
На форуме
На форуме "YES" заявили, что одним из главных достижений Украины стал запуск энергорынкаУкраина
Симпатичная президент Словакии едет к Зеленскому: названа дата встречи
Симпатичная президент Словакии едет к Зеленскому: названа дата встречиПолитика
Сестра Сенцова рассказала, как
Сестра Сенцова рассказала, как "дала ему в морду"Политика
Новая
Новая "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина": онлайн-трансляцияУкраина
Зеленскому предложили узаконить возможность откупиться от армии
Зеленскому предложили узаконить возможность откупиться от армииПолитика

Новости партнеров

Loading...