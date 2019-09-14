Министр образования: из школьных учебников нужно убрать слова о дружбе с Россией

Новосад напомнила, что слова о дружбе с россиянами остались еще с советских времен

Анна Новосад. Скриншот

Все упоминания о дружбе с Россией стоит исключить из школьных учебников, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Революция Достоинства и война, которая началась после нее, изменили политическую идентичность и сознание общества, и это надо отображать в программах наших школ, в учебниках, в том, как преподают учителя", — считает она.

Новосад напомнила о том, что российская агрессия продолжается уже пять лет, "а во многих учебниках пишется, что Россия – друг Украины, мы еще вспоминаем о дружеских отношениях с нашим врагом, поэтому здесь многое надо изменить".

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Кроме того, говоря о проблемах современного школьного образования, министр добавила, что они заключаются в "унаследованных негативах советской системы".

"Украинская школа, к сожалению, переняла негативы советской системы. Она очень часто построена на страхе, пронизывающего все взаимоотношения: учителя-ученика, учителя-директора, директора-родителей. Если мы не заберем этот страх, который сковывает творческий потенциал и способность к диалогу, то говорить об успешных гражданах мы не сможем", — заявила министр.

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Своими основными задачами на посту главы министерства Новосад отметила реформу украинской школы, которая, по ее мнению, заключается в культивировании творческих способностей детей и их ощущения собственной субъектности.

"Это наша общая дискуссия, кого мы хотим видеть в выпускнике школы. Но я точно знаю, что счастливыми будут только те личности, которые будут творческими, открытыми и смогут делать свой собственный выбор", — заключила она.

Напомним, что 29 августа Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса за отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали против и 45 воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). Новым министром образования и науки стала Анна Новосад.

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