Миротворцы будут не скоро, а "будапештский формат" невозможен: Кучма разъяснил ситуацию по Донбассу

История с введением миротворцев ООН на Донбасс будет очень длительной и займет несколько лет, а изменить формат переговоров с "нормандского" или "минского" на "будапештский" – невозможно. Об этом рассказал журналистам экс-президент Украины, представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

"Во времени это настолько длительная процедура, я не знаю, выдержим мы или нет. Это практически несколько лет, только Совет безопасности (ООН – ред.) будет несколько лет, а потом нужно найти деньги, нужно найти людей, которые сюда приедут, потом через каждые полгода их нужно менять", – сказал он и добавил, что нельзя допустить замораживания конфликта и миротворцев нужно отправить на украинско-российскую границу.

Кучма уверен, что вопрос с Москвой Украине нужно решать с помощью США и Европы, чтоб заставить Кремль вести себя нормально.

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В свою очередь, как передает УНИАН, Кучма уверен, что нынешним переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе нет альтернативы, и количество стран в этих переговорах не повлияет на результат.

Экс-президент добавил, что если бы президентом США был спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, то "у нас проблем бы не было".

Как сообщалось, Кучма также оценил смену АТО на Операцию объединенных сил. Он заявил, что смена формата операции на Донбассе не повлияла на переговоры в Минске.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что вариант с миротворцами нереален, а "минский процесс" нужно заменить. Он объяснил, что позиции России и Украины не совпадают по миссии ООН, а формат переговоров можно перевести в "будапештский" (страны возможного формата – США, Британия, Китай, Франция).