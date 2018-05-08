Миротворцы ООН на Донбассе: Порошенко назвал условие
Президент Украины уверен, что миротворческая миссия поможет остановить войну на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе необходима Украине, поскольку миротворцы станут той, силой, которая поможет остановить горячую фазу конфликта и вынудить Россию вывести свои войска. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу CBS News, фрагменты из которого опубликовала пресс-служба АП.
"Многие обозреватели полагают, что мы здесь в Украине имеем "холодную войну". Я хочу разочаровать их – это не "холодная война". Это – не "холодная война". Это – горячая война. И каждый день у нас есть погибшие мирные жители и украинские солдаты. И в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы", – сказал президент.
По его словам, выборы возможны после полной имплементации миротворческой операции.
"Невозможно, чтобы миротворческая миссия проходила одновременно с пребыванием российских войск. Это инструмент для того, чтобы оказывать давление на РФ, чтобы она вывела войска с оккупированной территории", – также отметил он.
Глава государства отметил, что представители армий стран – партнеров НАТО, всех стран-членов НАТО учатся новому опыту у украинских Вооруженных сил.
"Они учатся у нас новейшему опыту гибридной войны против России. А мы учимся у них тактике и стратегии стандартам НАТО. И это делает украинскую армию значительно эффективнее", – подчеркнул Петр Порошенко.
Как сообщалось, эксперты подсчитали, что Организации Объединенных Наций следует рассмотреть вопрос о применении около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, а также 4 тыс. полицейских, чтобы помочь решению кризиса в Украине.
В то же время спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал страны, которые лучше всего подойдут для отправки миротворцев на Донбасс.
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