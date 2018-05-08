Миротворцы ООН на Донбассе: Порошенко назвал условие

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе необходима Украине, поскольку миротворцы станут той, силой, которая поможет остановить горячую фазу конфликта и вынудить Россию вывести свои войска. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу CBS News, фрагменты из которого опубликовала пресс-служба АП.

"Многие обозреватели полагают, что мы здесь в Украине имеем "холодную войну". Я хочу разочаровать их – это не "холодная война". Это – не "холодная война". Это – горячая война. И каждый день у нас есть погибшие мирные жители и украинские солдаты. И в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы", – сказал президент.

По его словам, выборы возможны после полной имплементации миротворческой операции.

"Невозможно, чтобы миротворческая миссия проходила одновременно с пребыванием российских войск. Это инструмент для того, чтобы оказывать давление на РФ, чтобы она вывела войска с оккупированной территории", – также отметил он.

Глава государства отметил, что представители армий стран – партнеров НАТО, всех стран-членов НАТО учатся новому опыту у украинских Вооруженных сил.

"Они учатся у нас новейшему опыту гибридной войны против России. А мы учимся у них тактике и стратегии стандартам НАТО. И это делает украинскую армию значительно эффективнее", – подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщалось, эксперты подсчитали, что Организации Объединенных Наций следует рассмотреть вопрос о применении около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, а также 4 тыс. полицейских, чтобы помочь решению кризиса в Украине.

В то же время спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал страны, которые лучше всего подойдут для отправки миротворцев на Донбасс.