Модель срочной службы не имеет будущего в Украине – Загороднюк

В Харькове и области на службу призовут 1300 мужчин. Фото: khovk.org

Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что модель срочной службы не имеет будущего в Украине и пообещал показать в следующем году дорожную карту отмены срочной службы.

"Честно говоря, я считаю, что эта модель не имеет будущего у нас. И это не только мое видение... В следующем году мы конкретную дорожную карту уже покажем, она будет параллельной – развития территориальной обороны и уменьшения, а потом, я надеюсь, и полной отмены срочной службы", - сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире "Армия FM" во вторник.

По его словам, срочная служба не является в Украине оптимальным вариантом формирования резерва, потому что сейчас призов не формирует резерв, поскольку большая часть молодых людей, которые отслужили в армии во время срочной службы, идут и не возвращаются в Вооруженные Силы.

В то же время министр подчеркнул важность развития концепции сильной территориальной обороны, которая должна защитить Украину от "самых худших сценариев".

Реклама

"Сильную территориальную оборону должны составлять бывшие военнослужащие, ветераны, люди, которым просто нравится военная тематика, но они не хотят подписывать контракт и не видят себя все время в армии или военно-морских силах. То есть они хотят отдавать какую-то часть, согласны взяться за оружие и защищать страну в случае разрастания агрессии, но в то же время у них есть какая-то гражданская профессия, они хотят жить гражданской жизнью", – пояснил он.

Загороднюк также считает, что в данное время сформировался наиболее благоприятный климат для реформирования Вооруженных Сил.

В тренде Эксперт рассказал, почему Путин и Зеленский не заинтересованы встречаться в Казахстане

"Такого благоприятного климата, как сейчас, для реформирования Вооруженных Сил, еще не было никогда. Комитет по безопасности и обороне, который есть в Верховной Раде сейчас, и который было до этого – это небо и земля. Там есть герои Украины, бывшие военные, волонтеры, просто молодые нормальные развитые цивилизованные прогрессивные люди, и с ними работать – это одно удовольствие", – заявил министр.

Напомним, с 1 октября в Украине стартовал осенний призыв в армию. Более 15 тысяч человек планируется набрать на срочную воинскую службу. Набор будет длиться до Нового года. В Оперативном командовании "Север" заявили, что срочников не будут отправлять в зону боевых действий на Донбасс.

Как сообщали новости "Сегодня", в рамках осеннего призыва повестки получили уже более 37 тысяч киевлян, хотя план призыва для столицы составляет всего 634 человека. Всего призыву на срочную службу в Киеве подлежат 53 133 человека.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк говорил, что в Украине могут отменить обязательный призыв в армию. По его мнению, система построения Вооруженных сил не должна базироваться на срочниках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама