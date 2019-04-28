"Молимся за мир, счастье и благополучие для Украины": Порошенко поздравил украинцев с Пасхой
Президентская чета приняла участие в Крестном ходе
Завершающий каденцию президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной и сыном Михаилом принимает участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе в Киеве, сообщила пресс-служба главы государства.
"Трепетное чувство для украинского христианина – быть на первом Пасхальном Богослужении Поместной Украинской Православной Церкви и встречать здесь Благодатный огонь со Святой земли. Вместе с Мариной и Михаилом молимся за мир, счастье и благополучие для Украины. Поздравляю всех с воскресением Христовым! Христос воскрес" воистину воскрес!" – написал Порошенко на странице в Фейсбук.
Президентская семья установила свечи, после чего вместе с верующими в сопровождении митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания приняли участие в Крестном ходе.
Как отмечается, после этого продолжилось праздничное богослужение в Соборе.
Также Порошенко посетит утреннюю службу в соборе Воскресения Христова УГКЦ.
Телеканал "Украина" транслирует Торжественное Пасхальное богослужение из трех украинских лавр. В прямом эфире вы увидите всеношные из Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры и Святогорской лавры.
Ранее сообщалось, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний встретил благодатный огонь из Иерусалима в Михайловском Златоверхом соборе.
Ранее сообщалось, что символ доставили в Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор. Символ привез митрополит Луцкий и Волынский Михаил, который с делегацией Волынской епархии находился в Иерусалиме, где получил этот огонь.
Напомним, в субботу, 27 апреля, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в 14:30 по киевскому времени.
На празднике присутствовала и украинская делегация.
Схождение Благодатного огня символизирует победу истинного света над смертью. Христиане уверены, что пламя никто не зажигает – это сверхъестественное явление. Однако единого мнение этого феномена нет ни среди священнослужителей, ни среди ученых.
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