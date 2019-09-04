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Проукраинскому активисту в Москве грозит почти пять лет колонии

4 сентября, 21:23

Котов носил передачи украинским морякам

/ Фото: Радио Свобода

В России прокуратура запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для гражданского активиста Константина Котова, которого обвиняют по "дадинской" статье – ст. 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга и пр.) Уголовного кодекса России. Об этом в Фейсбуке сообщила адвокат Котова Мария Эйсмонт.

Напомним, сегодня в России начались процессы над участниками так называемого московского дела. 

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Один из подсудимых – Константин Котов, который выходил на митинги за свободу украинских политзаключенных и активно поддерживал узников Кремля, не пропуская ни одного заседания суда над пленными моряками, и постоянно приносил им передачи в СИЗО. Сейчас мужчина сам оказался на скамье подсудимых, надев на суд футболку с изображением Олега Сенцова.

Несогласного с политикой Кремля задержали 12 августа за якобы нарушение правил проведения митингов. Без судебного постановления у него дома провели обыски, изъяв в качестве вещественных доказательств плакаты с требованием освободить Олега Сенцова и других политзаключенных.

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Следствие шло лишь три дня – защите дали всего 72 часа на ознакомление с материалами дела. Котова судят за нарушение порядка во время акции протеста, однако правозащитники уверены, что это просто запугивание несогласных с кремлевским режимом.

Сегодня же вынесли приговор еще одному протестующему. Три года колонии получил Кирилл Жуков. Все из-за видео, на котором он касается шлема росгвардейца. По версии обвинения, этим Жуков нанес ущерб здоровью бойца. Всего же сейчас ждут приговора более двух десятков участников акций протеста.

Напомним, другому фигуранту "московского дела", блогеру Владиславу Синице, дали пять лет колонии за сообщение в Twitter о детях российских силовиков.

Кроме того, мы писали, что россиянина, который принимал участие в митинге, прокуратура потребовала лишить родительских прав, потому что он взял с собой ребенка.

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