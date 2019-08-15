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В России бросили за решетку проукраинского активиста

Сегодня, 13:27

Константин Котов выступал в поддержку украинских узников Кремля и против аннексии Крыма

После массовых задержаний участников акций в Москве, российские власти бросили за решетку проукраинского активиста Константина Котова.

Дело на 34-летнего программиста завели по статье о нарушении порядка проведения митингов. Котов выступал против аннексии Крыма, неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, а также носил пленным украинским морякам передачи в СИЗО.

После того, как Пресненский суд Москвы арестовал активиста до 15 октября, в суд поступило около 50 заявлений от людей, готовых взять Котова на поруки.

Среди них – писатель Виктор Шендерович и лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

"Обвинение, которое носит просто устрашающий характер. Взгляд Котова разделяют миллионы людей в России. Поэтому это совершенно политические события и политический репрессии", – утверждает Явлинский.

Напомним, ранее в Москве арестовали на 30 суток и российского оппозиционера Алексея Навального. Суд признал его виновным в призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии.

Мы также писали об убийстве в России проукраинской активистки Елены Григорьевой. Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили в прошлом месяце в Санкт-Петербурге.

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Источник: Сегодня

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