На чем настаивает НАТО: в "Слуге народа" рассказали, когда примут важный закон

На сегодняшний день законопроект по СБУ находится в Офисе президента

/ Фото: president.gov.ua

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Верховная Рада должна проголосовать за закон о Службе безопасности Украины , принять который настоятельно рекомендует НАТО, уже к концу 2019 года.

Об этом представитель Кабинета министров в Верховной Раде, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала в интервью сайту "Сегодня" .

Журналист сайта напомнила Верещук, что в своем выступлении в Верховной Раде генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо указал Украине на необходимость реформы СБУ, и поинтересовалась, когда проголосуют за законы о спецслужбе, разведке, обращении с гостайной, и когда будет создан новый комитет Рады по надзору за СБУ и разведкой?

"Да, действительно, это все рекомендации НАТО. Не хватило у нас возможностей или, наверное, политической дальновидности создать отдельный комитет по вопросам разведки, а я была за такой отдельный комитет", – говорит нардеп.

Она честно призналась, было не очень много желающих войти в этот комитет.

"Однако, пока есть подкомитет, его возглавляет Давид Арахамия, а в прошлом созыве даже этого не было, хотя были те же требования НАТО", – заметила представитель Кабмина в Раде.

Верещук напомнила, что сегодня Рада разрабатывает законодательную базу, которая касается реформы Службы безопасности Украины.

"На сегодняшний день есть три варианта законопроектов. Первый – самой СБУ, который в течение последних трех лет разрабатывался еще при Василии Грицаке (экс-глава СБУ – Авт .). На сегодня он отбыл уже в этих стенах (комитета – Авт .), мы ходили и в СБУ, где Иван Баканов лично его представил, мы оценивали, смотрели. Однако самого текста закона мы еще не видели – только презентацию. А презентация – это не закон, потому что дьявол может крыться в деталях, где каждая запятая может менять ситуацию и логику", – подчеркнула нардеп.

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На слова журналиста о том, что потом закон об СБУ все равно нужно согласовывать с НАТО, поэтому здесь особо нет поля для маневра, Верещук заметила, что "это происходит параллельно".

Комментируя вопрос о том, каков крайний срок принятия закона об СБУ, "слуга народа" отметила, что это "конец года".

"Да, это дедлайн, буквально до декабря месяца. На сегодняшний день этот законопроект находится в Офисе президента. Мы также рассматривали второй вариант законопроекта, разработанный экспертными организациями. Однако хочется более широкой дискуссии. Нам пока ее не хватает в силу того, что мы не имеем тела закона. Как только он к нам придет, мы инициируем обсуждение и обязательно пригласим вас, журналистов и экспертов, чтобы вместе оценить законопроект", – резюмировала Верещук.

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" рассказали о пути Украины в альянс и заявили, что НАТО тоже нужно подготовиться.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Новый закон о Донбассе разрабатывается в Офисе президента": интервью с Ириной Верещук".

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