Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости политики

На экс-нардепа Крючкова надели электронный браслет

26 апреля, 19:01

На днях Крючков вышел из следственного изолятора под залог в 7 млн грн

Дмитрий Крючков. Фото: LB.ua Макс Левин
Дмитрий Крючков. Фото: LB.ua Макс Левин.

Подозреваемый в нанесении ущерба государству на сумму более 346 млн грн бывший народный депутат Украины, руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков, вышедший под залог по решению суда, будет носить электронный браслет, сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"На Крючкова надели электронный браслет", – сказал Тракало агентству в пятницу.

Крючков подозревается в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн (ч.5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 17 апреля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины, экс-председателю правления ЧАО "ХК "Энергосети" Дмитрию Крючкову в виде содержания под стражей 45 суток с альтернативой залога в размере 7 млн грн.

Как сообщалось, в Германии выпустили из тюрьмы экс-нардепа, подозреваемого в многомиллионных хищениях. По данным немецкой прокуратуры, Крючков вышел на свободу до завершения судебных процедур под залог в 100 тысяч евро. Кроме того, в прокуратуре сообщили, что украинец сдал загранпаспорт и подписал обязательство не покидать пределы Германии.

Напомним, задержание Дмитрия Крючкова в Германии произошло 14 апреля. Как известно, в 2016 году экс-нардеп был объявлен в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании "Запорожьеоблэнерго", в которой более 60% акций принадлежит государству. По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег суд, залог, браслет, народный депутат, НАБУ, крючков, электронный браслет

Вы сейчас просматриваете новость " На экс-нардепа Крючкова надели электронный браслет". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начальника Торецкой колонии будут судить за растрату

Сегодня, 14:36

Гражданин начальник погорел на фиктивном ремонте котельной

Рубан вернется в Украину на суд – адвокат

Сегодня, 14:19

Обвиняемый в подготовке теракта выехал в Польшу, но к 7 мая должен вернуться

Лавров назвал требование России к Зеленскому

​Почему время идет быстрее, когда мы становимся старше?

Экс-глава разведки раскрыл причину, почему выпустили Савченко

5 продуктов, которые никогда бы не съел диетолог

Разумков отреагировал на звонок Порошенко Зеленскому

Гонтарева прокомментировала вызов на допрос в ГПУ

Зеленский допустил назначение Порошенко на пост в правительстве

Премьер Нидерландов поговорил с Зеленским о катастрофе МН17

Зеленский планирует уволить Луценко

Комаровский назвал главные признаки дефицита кальция у детей

Удаление царапин без полировки: мужской копеечный лайфхак

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной

Порошенко заявил, что собирается вернуться на Банковую