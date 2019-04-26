На экс-нардепа Крючкова надели электронный браслет

На днях Крючков вышел из следственного изолятора под залог в 7 млн грн

Дмитрий Крючков. Фото: LB.ua Макс Левин.

Подозреваемый в нанесении ущерба государству на сумму более 346 млн грн бывший народный депутат Украины, руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков, вышедший под залог по решению суда, будет носить электронный браслет, сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"На Крючкова надели электронный браслет", – сказал Тракало агентству в пятницу.

Крючков подозревается в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн (ч.5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 17 апреля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины, экс-председателю правления ЧАО "ХК "Энергосети" Дмитрию Крючкову в виде содержания под стражей 45 суток с альтернативой залога в размере 7 млн грн.

Как сообщалось, в Германии выпустили из тюрьмы экс-нардепа, подозреваемого в многомиллионных хищениях. По данным немецкой прокуратуры, Крючков вышел на свободу до завершения судебных процедур под залог в 100 тысяч евро. Кроме того, в прокуратуре сообщили, что украинец сдал загранпаспорт и подписал обязательство не покидать пределы Германии.

Напомним, задержание Дмитрия Крючкова в Германии произошло 14 апреля. Как известно, в 2016 году экс-нардеп был объявлен в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании "Запорожьеоблэнерго", в которой более 60% акций принадлежит государству. По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.

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